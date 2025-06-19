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«Планы — наполеоновские». Кутепов не планирует завершать карьеру

вчера, 16:43

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что не планирует завершать карьеру.

Планы — наполеоновские, пока нахожусь в творческом поиске. По поводу переговоров с клубами пока ничего не могу сказать. Даже если это есть, то я об этом не скажу. Не планирую ли завершать карьеру? Я же говорю, планы у меня наполеоновские.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:37
Илья, давай в Спартак, сильнее Бабича будешь
Capral
Capral
вчера в 18:16
Вот никогда не понимал фразы "Наполеоновские планы"!!! Да не было у Наполеона никаких планов- ни по завоеванию, ни по порабощению народов!!! Глупости всё это. Человек нёс просвещение и демократию отсталой Европе, поэтому в России его боялись из-за отмены крепостного права, а в Англии и Пруссии- избавления от феодализма. Но конечно, Наполеон обязан был защищаться от коалиций противника, которые каждый раз собирались покончить навсегда с Наполеоном...

Бетховен посвятил Наполеону свою пятую симфонию. Гёте мечтал познакомиться с Наполеоном, и при встрече не отрывал от него взгляда. Легендарный партизан Д.Давыдов называл Наполеона "Чудесным Человеком"! Пушкин и Лермонтов восхищались Наполеоном и посвящали ему свою поэзию!!!
Какие еще наполеоновские планы?!
Futurista
Futurista
вчера в 17:41, ред.
Торт "Наполеон" захомячит...
максимум)...
b3zkf6m87mzg
b3zkf6m87mzg
вчера в 17:27
ЗМС Кутепов всегда мечтал сыграть в Милане.
Варвар7
Варвар7 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:49
Почти Наполеон - Кутузов...)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:48
Илюха не пугай так , в таком маленьком интервью дважды упомянуть о наполеоновских планах , глядишь так можно ненароком и в палату с "наполеонами" угодить...)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:46, ред.
Наполеон - Кутепов...))) ...и к тому же еще заслуженный...
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