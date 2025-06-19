Бывший защитник «Спартака» заявил, что не планирует завершать карьеру.

Планы — наполеоновские, пока нахожусь в творческом поиске. По поводу переговоров с клубами пока ничего не могу сказать. Даже если это есть, то я об этом не скажу. Не планирую ли завершать карьеру? Я же говорю, планы у меня наполеоновские.