Сборная России может провести шесть товарищеских матчей этой осенью

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сейчас работает над организацией товарищеских матчей для сборной России.
Мы стараемся, чтобы сборная России провела осенью шесть матчей. Но, может быть, чуть меньше.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сейчас работает над организацией товарищеских матчей для сборной России.
Мы стараемся, чтобы сборная России провела осенью шесть матчей. Но, может быть, чуть меньше.
Уровень соперников позволит провести их в один день......
Уровень соперников позволит провести их в один день......