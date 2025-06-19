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Сборная России может провести шесть товарищеских матчей этой осенью

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Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:15
Дело не в количестве соперников, на что многие обращают внимание, а в качестве. Лучше сыграть два - три матча с достойными командами, чем десяток с Буркина - Фасо. Неужели такие простые истины не доходят до РФС ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:32
Сборную пора распустить за ненадобностью . Сборные всех стран мира существуют для международных турниров ,а не для материального обеспечения тренеров . А иметь в штате космонавта ,у которого нет ракеты - это маразм !
Comentarios
Comentarios
вчера в 20:31
Вчера раки были большие но по пять
протон
протон
вчера в 17:50
Сборная Карпина против сборной Медиалиги
Сборная Карпина против Динамо
Сборная Карпина против молодёжной сборной России
Сборная Карпина против сборной Беларуси
Сборная Карпина против сборной Буркина-Фасо
Сборная Карпина против сборной Афганистана
Grabovsky
Grabovsky ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:29
Ну так то да почему не посмотреть всех российских игроков в 1 ну ладно 2 дня. :)
fd5g4yuumk8d
fd5g4yuumk8d
вчера в 15:40
Ещё не со всеми африканскими друзьями сыграли.
drug01
drug01
вчера в 15:03
Когда же Карпин будет работать???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:46
Сборная России может провести шесть товарищеских матчей этой осенью
Уровень соперников позволит провести их в один день......
112910415
112910415
вчера в 14:35
пять с половиной, видимо )
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:16
"Чуть меньше." - Это сколько ? 1 или 2 матча... ? И это высказывания Генсека РФС!))) Ну а за старание и усердие стоит Максима похвалить и поставить в пример....)))
Вещий
Вещий
вчера в 14:15
Ну шесть это слегка преувеличенная циферка.... :)))
Гость
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