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Барселона» ожидает, что семь футболистов покинут клуб этим летом

вчера, 15:45

«Барселона» подписала вратаря Хоана Гарсию из «Эспаньола» и находится на финальной стадии переговоров по трансферу вингера «Атлетика» Николаса Уильямса.

Чтобы соответствовать финансовым требованиям Ла Лиги, в том числе правилу «1 к 1», каталонцы рассчитывают продать нескольких игроков: Марка-Андре тер Штегена, Ансу Фати, Пау Виктора, Пабло Торре, Игнасио Пенью, Андреаса Кристенсена и Ориоля Ромеу.

Однако тер Штеген не планирует покидать клуб, переговоры с «Монако» по трансферу Фати продвигаются медленно, а у остальных игроков пока нет конкретных предложений.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 19:21
Так они и влезают в долги )
Купят в кредит под продажу кого-то. А продадут и позже чем планировалось, и не того, и в 5 раз дешевле, чем ожидалось.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:35
Еще де Йонга скинуть надо
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:56
Деку только покупать умеют.
нет ни одной норм. продажи. хорошо, что бразильцы забрали Витора Роке
Гость
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