Барселона» ожидает, что семь футболистов покинут клуб этим летом

«Барселона» подписала вратаря Хоана Гарсию из «Эспаньола» и находится на финальной стадии переговоров по трансферу вингера «Атлетика» Николаса Уильямса.
Чтобы соответствовать финансовым требованиям Ла Лиги, в том числе правилу «1 к 1», каталонцы рассчитывают продать нескольких игроков: Марка-Андре тер Штегена, Ансу Фати, Пау Виктора, Пабло Торре, Игнасио Пенью, Андреаса Кристенсена и Ориоля Ромеу.
Однако тер Штеген не планирует покидать клуб, переговоры с «Монако» по трансферу Фати продвигаются медленно, а у остальных игроков пока нет конкретных предложений.
Купят в кредит под продажу кого-то. А продадут и позже чем планировалось, и не того, и в 5 раз дешевле, чем ожидалось.
Купят в кредит под продажу кого-то. А продадут и позже чем планировалось, и не того, и в 5 раз дешевле, чем ожидалось.
нет ни одной норм. продажи. хорошо, что бразильцы забрали Витора Роке
нет ни одной норм. продажи. хорошо, что бразильцы забрали Витора Роке