Барселона» ожидает, что семь футболистов покинут клуб этим летом

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вчера, 15:45

«Барселона» подписала вратаря из «Эспаньола» и находится на финальной стадии переговоров по трансферу вингера «Атлетика» .

Чтобы соответствовать финансовым требованиям Ла Лиги, в том числе правилу «1 к 1», каталонцы рассчитывают продать нескольких игроков: , , , , , и .

Однако тер Штеген не планирует покидать клуб, переговоры с «Монако» по трансферу Фати продвигаются медленно, а у остальных игроков пока нет конкретных предложений.