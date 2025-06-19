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Каррейра хочет получать в «Спартаке» 1,2 млн евро в год

вчера, 13:02

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Спартак» намерен подписать правого защитника этим летом.

На данную позицию у московского клуба есть четыре кандидата, среди которых – Серхио Каррейра из «Сельты», которому уже предложили контракт.

24-летний испанец ожидает годовую зарплату в размере 1,2 миллиона евро, а также рассчитывает на подписной бонус в размере 600 тысяч евро.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:36
Так дайте ему столько ,сколько он хочет . У нас сидящие на лавке и то больше получают . А если серьёзно ,то эти бабки надо не получать ,а зарабатывать . Если его и подписывать ,то надо договор сделать более гибким .
протон
протон
вчера в 19:08
Позвоните Мостовому, он умерит аппетиты Каррейры...
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:53, ред.
Ну, как говорится, хотеть не вредно.
А что он из себя представляет-то, ента "восходящая звезда мирового ХУтбола"???
Чья креатура???

Вчерась ещё о нём появилось:

"СЕРХИО КАРРЕЙРА НЕ ПЕРЕЙДЁТ В "СПАРТАК"
Испанский защитник «Сельты» Серхио Каррейра НЕ ПЕРЕЙДЁТ в московский «Спартак». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Интерес к испанцу сохранялся, но при этом он не являлся основным кандидатом на место флангового защитника. В клубе прорабатываются иные варианты и ведутся активные переговоры. Сам же футболист, вероятнее всего, подпишет новый контракт с «Сельтой».

Ранее, по информации СМИ, «Спартак» предлагал Каррейре контракт. В прошедшем сезоне он сыграл за «Сельту» в 23 матчах и записал себе в актив четыре результативные передачи."

Так что, "разлука будет без печали".
Виртуальная, разумеется. )

"«СПАРТАК» ИМЕЕТ ТРИ ТРАНСФЕРНЫЕ ЦЕЛИ
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао активно работает над усилением состава. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «красно-белые» имеют три трансферные цели. Спартаковцы хотят подписать правого защитника, центрального полузащитника на роль «восьмёрки» и центрального защитника."
r43r8r3qggau
r43r8r3qggau
вчера в 15:15
Через год сбежит или выгонят.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:00
Губа не дура.
uf9cx94ah2ex
uf9cx94ah2ex
вчера в 13:57
Опять спартак весь европейский мусор собирает.
pcjg7vx2rcvd
pcjg7vx2rcvd
вчера в 13:24
Каррейра хочет получать в «Спартаке» 1,2 млн евро в год
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1410320/bakaev-zelimhan-lokomotiv 19.06.2025

Массимо Каррера: "Возьмите меня за половину этих денег, хоть дворником, а то я после Спартака никому не нужен".
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:07
и тут Карпов!А у Коррейры губа не дура((
Гость
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