Каррейра хочет получать в «Спартаке» 1,2 млн евро в год

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вчера, 13:02

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Спартак» намерен подписать правого защитника этим летом.

На данную позицию у московского клуба есть четыре кандидата, среди которых – из «Сельты», которому уже предложили контракт.

24-летний испанец ожидает годовую зарплату в размере 1,2 миллиона евро, а также рассчитывает на подписной бонус в размере 600 тысяч евро.