Каррейра хочет получать в «Спартаке» 1,2 млн евро в год

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Спартак» намерен подписать правого защитника этим летом.
На данную позицию у московского клуба есть четыре кандидата, среди которых – Серхио Каррейра из «Сельты», которому уже предложили контракт.
24-летний испанец ожидает годовую зарплату в размере 1,2 миллиона евро, а также рассчитывает на подписной бонус в размере 600 тысяч евро.
А что он из себя представляет-то, ента "восходящая звезда мирового ХУтбола"???
Чья креатура???
Вчерась ещё о нём появилось:
"СЕРХИО КАРРЕЙРА НЕ ПЕРЕЙДЁТ В "СПАРТАК"
Испанский защитник «Сельты» Серхио Каррейра НЕ ПЕРЕЙДЁТ в московский «Спартак». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».
Интерес к испанцу сохранялся, но при этом он не являлся основным кандидатом на место флангового защитника. В клубе прорабатываются иные варианты и ведутся активные переговоры. Сам же футболист, вероятнее всего, подпишет новый контракт с «Сельтой».
Ранее, по информации СМИ, «Спартак» предлагал Каррейре контракт. В прошедшем сезоне он сыграл за «Сельту» в 23 матчах и записал себе в актив четыре результативные передачи."
Так что, "разлука будет без печали".
Виртуальная, разумеется. )
"«СПАРТАК» ИМЕЕТ ТРИ ТРАНСФЕРНЫЕ ЦЕЛИ
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао активно работает над усилением состава. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «красно-белые» имеют три трансферные цели. Спартаковцы хотят подписать правого защитника, центрального полузащитника на роль «восьмёрки» и центрального защитника."
А что он из себя представляет-то, ента "восходящая звезда мирового ХУтбола"???
Чья креатура???
Вчерась ещё о нём появилось:
"СЕРХИО КАРРЕЙРА НЕ ПЕРЕЙДЁТ В "СПАРТАК"
Испанский защитник «Сельты» Серхио Каррейра НЕ ПЕРЕЙДЁТ в московский «Спартак». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».
Интерес к испанцу сохранялся, но при этом он не являлся основным кандидатом на место флангового защитника. В клубе прорабатываются иные варианты и ведутся активные переговоры. Сам же футболист, вероятнее всего, подпишет новый контракт с «Сельтой».
Ранее, по информации СМИ, «Спартак» предлагал Каррейре контракт. В прошедшем сезоне он сыграл за «Сельту» в 23 матчах и записал себе в актив четыре результативные передачи."
Так что, "разлука будет без печали".
Виртуальная, разумеется. )
"«СПАРТАК» ИМЕЕТ ТРИ ТРАНСФЕРНЫЕ ЦЕЛИ
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао активно работает над усилением состава. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «красно-белые» имеют три трансферные цели. Спартаковцы хотят подписать правого защитника, центрального полузащитника на роль «восьмёрки» и центрального защитника."