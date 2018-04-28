Прокуратура Португалии проверяет 163 матча «Бенфики» за последние 5 лет

Прокуратура Португалии проверяет все матчи «Бенфики» во внутреннем чемпионате за последние 5 лет, с сезона-2013/14. У властей есть основания полагать, что имели место быть махинации с результатами. За эти 5 сезонов «Бенфика» 4 раза выигрывала чемпионат Португалии. В рамках расследования прокуратура получит доступ к переписке игроков и руководителей «Бенфики».

Сам клуб также проведет внутреннее расследование.

В нынешнем сезоне «Бенфика» после 31 матча занимает второе место, уступая лидирующему «Порту» два очка.

Отметим, что клуб за последние 4 сезона заработал почти 500 млн евро на продажах футболистов.