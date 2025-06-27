«Атлетико» договорился о покупке полузащитника «Вильярреала» Баэны

Полузащитник Алекс Баэна переходит в «Атлетико» из «Вильярреала».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, мадридский клуб достиг договорённости о трансфере 23-летнего игрока. Сумма сделки составит 45 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны клубов из Саудовской Аравии, но он захотел остаться в Испании.
В прошедшем сезоне Баэна сыграл 32 матча в Ла Лиге, забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.
пока Артета думал, мадридцы оперативно решили вопрос.
пасы, видение поля и креативность, все умеет.
пока Артета думал, мадридцы оперативно решили вопрос.
пасы, видение поля и креативность, все умеет.