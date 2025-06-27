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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

Жиру расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом» ради перехода в «Лилль»

вчера, 18:11

Форвард «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру согласен перейти в «Лилль».

По данным источника, 38-летний нападающий расторгнет действующее соглашение с американцами, которое было рассчитано до декабря 2025 года. 30 июня французский футболист проведёт заключительный матч в составе «Лос-Анджелеса» против «Ванкувера» и сразу после этого подпишет контракт с «Лиллем».

Напомним, что Жиру играет в клубе из МЛС с апреля 2024 года. За это время он провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:46
Даже в свои 38 усилил бы снова нынешний Милан…
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:29
В нормальный футбол видимо хочет поиграть.
29bmh8yxbw8h
29bmh8yxbw8h
вчера в 20:27
Старина Жиру хочет домой
drug01
drug01
вчера в 18:14
Будет ли ему лучше в Лилле???
Гость
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