Жиру расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом» ради перехода в «Лилль»

Форвард «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру согласен перейти в «Лилль».
По данным источника, 38-летний нападающий расторгнет действующее соглашение с американцами, которое было рассчитано до декабря 2025 года. 30 июня французский футболист проведёт заключительный матч в составе «Лос-Анджелеса» против «Ванкувера» и сразу после этого подпишет контракт с «Лиллем».
Напомним, что Жиру играет в клубе из МЛС с апреля 2024 года. За это время он провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.