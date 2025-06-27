Жиру расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом» ради перехода в «Лилль»

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вчера, 18:11

Форвард «Лос-Анджелеса» согласен перейти в «Лилль».

По данным источника, 38-летний нападающий расторгнет действующее соглашение с американцами, которое было рассчитано до декабря 2025 года. 30 июня французский футболист проведёт заключительный матч в составе «Лос-Анджелеса» против «Ванкувера» и сразу после этого подпишет контракт с «Лиллем».