ЦСКА обыграл «Амкал» в товарищеском матче

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вчера, 19:05

Московский ЦСКА одержал победу в товарищеском матче против медиафутбольного клуба «Амкал» со счётом 4:0.

На 35-й минуте счёт открыл Келвен. На 48-й Артём Шуманский удвоил преимущество армейцев. На 75-й Тамерлан Мусаев забил гол с пенальти, а на 89-й минуте сделал дубль, установив окончательный счёт — 4:0.

Также ЦСКА одержал победу в послематчевой серии буллитальти. Решающий буллит реализовал вратарь Николай Баровский.

Напомним, что «красно-синие» запланировали провести на летних сборах ещё 2 контрольных матча.