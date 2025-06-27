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ЦСКА обыграл «Амкал» в товарищеском матче

вчера, 19:05
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Амкал (Москва)АмкалМатч завершен

Московский ЦСКА одержал победу в товарищеском матче против медиафутбольного клуба «Амкал» со счётом 4:0.

На 35-й минуте счёт открыл Келвен. На 48-й Артём Шуманский удвоил преимущество армейцев. На 75-й Тамерлан Мусаев забил гол с пенальти, а на 89-й минуте сделал дубль, установив окончательный счёт — 4:0.

Также ЦСКА одержал победу в послематчевой серии буллитальти. Решающий буллит реализовал вратарь Николай Баровский.

Напомним, что «красно-синие» запланировали провести на летних сборах ещё 2 контрольных матча.

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Все комментарии
vc7zs6b2pghc
vc7zs6b2pghc
сегодня в 01:46
Из предсезонных товарняков научились делать шоу.
blitz
blitz
вчера в 22:19
Челестини посмотрел на игроков ЦСКА из молодёжки, пока не вернулись из отпуска Койта, Файзуллаев, Круговой и Обляков.
Sergo81
Sergo81
вчера в 21:16
Надо же такое название клубу придумать амкал…
Red blu
Red blu ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:55, ред.
Ребят из колхоза мы в финале кубка России обыграли и прошли дальше в Суперфинал где выиграли 9 -ый кубок России. А эти ребята на юбилей остались без чемпионства и кубка))
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 20:40
Поглядел серию буллитальти - такое себе, вот если в хоккее 🏒 сделают серию пенальти то можно будет сказать, что жизнь прожита не зря.
7ww56jq34w5c
7ww56jq34w5c
вчера в 20:19
Больше провестт игр для подготовки к сезону!
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:46
Правильно делают втягиваться в игровой процесс надо постепенно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:42
Пустячок, а приятно ))))).
Серьёзной оценки не достойно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:17
Играют с кем попало...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:13
Ещё бы ребят из колхоза обыграли:...
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