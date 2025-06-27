«ДС Юнайтед» – «Нэшвилл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «ДС Юнайтед» – «Нэшвилл», который состоится 29 июня 2025 года.
«ДС Юнайтед»
Команда в нынешнем сезоне не впечатляет своими результатами и идет лишь в нижней части турнирной таблицы восточной конференции. «ДС Юнайтед» занимает 12 место с 18 баллами в активе и отстает от зоны плей-офф уже на семь баллов. Во встрече с соперником из группы лидеров «Нэшвиллом» хозяевам придется очень постараться, чтобы рассчитывать на набранные баллы, но шансы забить определенно будут.
15 июня «ДС Юнайтед» проиграл на выезде «Реал Солт-Лейк» (0:2), а восьмого числа был разгромлен «Чикаго Файр» (1:7).
«Нэшвилл»
«Нэшвилл» чувствует себя очень уверенно и давно не проигрывает, изредка допуская ничейные результаты. На данный момент команда идет на третьей позиции в той же восточной конференции и набрала 35 баллов, что на пять пунктов меньше. Чем у лидера. В этой игре гостям очень нужна победа над менее стабильным соперником, чтобы попытаться сократить разрыв с «Филадельфией Юнион» или хотя бы не отстать от прямого конкурента.
26 июня «Нэшвилл» обыграл на выезде «Нью-Инглэнд Революшн» (3:2), а 15 числа одолел «Чикаго Файр» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «ДС Юнайтед» – 3.55
- Ничья – 3.65
- Победит «Нэшвилл» – 2.02
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.73
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1
Статистика
- «ДС Юнайтед» выиграл лишь два поединка из десяти последних в МЛС
- «Нэшвилл» одержал семь побед в десяти последних матчах при трех ничьих
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках между собой
Прогноз
Поставить на победу «Нэшвилла», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Команды в последнее время играют примерно на равных, судя по результатам, но в этот раз наверняка будут сильнее более стабильные гости.