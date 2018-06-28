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Фердинанд: «Лучшего молодого немецкого игрока отправили на пляж вместо ЧМ-2018»

сегодня, 07:28
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд после вылета сборной Германии с чемпионата мира напомнил, что в заявку немецкой команды на ЧМ-2018 не был включён вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане. 22-летний футболист был признан лучшим молодым игроком года в Англии.

«Лерой Сане, где ты? Болельщики сборной Германии, должно быть, в бешенстве. Лучшего молодого игрока команды отправили на пляж, вместо того чтобы взять его на ЧМ-2018. Безумие!» — написал Фердинанд в своём «твиттере».

Напомним, в 3-м туре группового этапа чемпионата мира Германия проиграла сборной Южной Кореи (0:2) и завершила выступление на турнире.

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Все комментарии
azkan
azkan ответил weinmar
сегодня в 16:33
weinmar:
Хорош гусь - напомнил он после того, как все закончилось. А если бы до финала дошли, небось и не вспомнил бы. Почти у каждого тренера есть подобная история - всех взять не возможно.
Да все правильно. С Хердинандом не всегда согласен, но на этот раз он прав.
Сане был бы лучше всех этих озилов вернеров и хедир! После пожара конечно ... насос.
Triem
Triem
сегодня в 16:03
Врядли с такими настроениями Сане мог чем то помочь!
Adolf33
Adolf33
сегодня в 15:33
Лев ведь объяснял причину! Все просто. Парень поймал звезду: отказывался работать на тренировках, в товарняках не выполнял установки и т.д. Большинство сборников попросили Лева, чтобы Саню из команды исключили. Вот так-с!
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 14:21
Лев прав то что не пригласил этого в сборную.ЧСВ у панишки зашкаливает!!!!!!!!!!!!А за сб Германии он не забил и вовсе за 12 игр(вроде как).
Alladins
Alladins
сегодня в 14:12
Ну отправили на пляж и что, он что-то мог изменить?
cannongun
cannongun
сегодня в 13:06
не помог бы
4ел
4ел ответил Alladins
сегодня в 12:40
Alladins:
У нас тоже на пляж некоторых отправили.
наши во время матча с уругваем были на пляже. Бегали по песочку в плавках и 20вали махито)))
Alladins
Alladins
сегодня в 12:34
У нас тоже на пляж некоторых отправили.
sir-5
sir-5
сегодня в 12:17
За четыре года отдохнёт как следует и подготовится к ЧМ-22.
Artuom
Artuom
сегодня в 11:08
Сане был крут в первой половине сезона. А во второй явно сдал, в 20 последних матчах за клуб забил только 4 гола... в начале сезона для этого ему бы понадобилось всего несколько матчей) По ЛЧ было видно что сдал.
Andrejka
Andrejka
сегодня в 11:04
Да что пристали с этим сане, команда в кризисе, и он бы был там же где и все, и вобще брандт был хорош, ну и лев его не выпускал, а выпускал пешеходов таких как озил и кросс
feris1
feris1 ответил рус фан
сегодня в 11:03
Сорян не туда нажал телефон глючит (
А так полностью согласен с высказыванием!
neomessi
neomessi ответил Знатог
сегодня в 10:21
Знатог:
Теперь вся команда может присоединиться к Мане на пляже.
У Мане есть шанс попасть 1/8)))) а Вот остальные футболисты Германии могут присоединятся к Саньке ))
neomessi
neomessi
сегодня в 10:18
Согласен с Рио, Лев тут крупно облажался! И вину он свою должен признать!
d_fincher
d_fincher
сегодня в 10:13
Борец против расизма в очередной раз продвигает своих не отражающих света подопечных.
Знатог
Знатог
сегодня в 09:41
Теперь вся команда может присоединиться к Мане на пляже.
Vеnom
Vеnom
сегодня в 09:30
Да,мог бы и не помочь,но мог бы и что-то сделать..И тем более надо было брать,чтоб набирался опыта,чтоб почувствовал горечь поражений,это была бы закалка..И на следующий ЧЕ,а потом и мира,это был бы закаленный боец..Германия атаковала? Да..Она во всех матчах домирировала над соперником во владении и контроле мяча..Но не могла забить..А это значит не хватило вариации в атаке,и тут как раз мог и помочь Сане..Вернер деревяшка..Ничего не показал..Мюллер уже окончательно развеял сомнения,что он стал поленом..Поэтому правильно немцев выкинули,это будет уроком для старпера..
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 09:08
Мое мнение Германие на этом чемпионате не кто бы не помог
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 08:17
Еще поиграет .
weinmar
weinmar
сегодня в 08:16
Хорош гусь - напомнил он после того, как все закончилось. А если бы до финала дошли, небось и не вспомнил бы. Почти у каждого тренера есть подобная история - всех взять не возможно.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 08:03
Лёва постуил правильно, отправив юное дарование на пляж: зачем травмировать молодую, ещё не окрепшую душу?!
рус фан
рус фан
сегодня в 08:02
То что Лев не взял Сане глупость невероятная, он мог не брать Озила, Хедиру, Вернера, Дракслера, Мюллера, но он не взял лучшего левого вингера страны и игрока забившего больше всех голов среди немецких футболистов в этом сезоне.
Аксинья
Аксинья ответил Alladins
сегодня в 08:01
Alladins:
Ксюша, но тебе, как женщине ростовской, Заболотный конкретно нравится, постоянно его упоминаешь.
Не сколько он, а сколько его супер-гол в ворота хабаровского СКА...
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 07:57
Странно конечно было что его не взяли
Alladins
Alladins ответил Аксинья
сегодня в 07:52
Аксинья:
Так сборными руководят физруки - вон Черчесов тоже Заболотного отцепил...
Ксюша, но тебе, как женщине ростовской, Заболотный конкретно нравится, постоянно его упоминаешь.
Майкл59ru
Майкл59ru ответил Аксинья
сегодня в 07:47
Аксинья:
Так сборными руководят физруки - вон Черчесов тоже Заболотного отцепил...
Да ладно Забалотного,лучшего игрока чемпионата Казахстана Андрюшу Аршавина в сборную не позвал. Физрук,физрук ещё тот )
Заброда
Заброда
сегодня в 07:47
Зато ему не стыдно за свое выступление.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 07:42
Так сборными руководят физруки - вон Черчесов тоже Заболотного отцепил...
Cules2013
Cules2013
сегодня в 07:41
разумеется, что его невызов ошибка, но проблемы общекомандные, системные, что в Германии, что в Аргентине. И нет никаких гарантий, что Сане или Икарди вдруг бы на своих плечах вытащили прямо целиком всю команду.
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 07:37
После вылета уже не важно.
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