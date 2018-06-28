Фердинанд: «Лучшего молодого немецкого игрока отправили на пляж вместо ЧМ-2018»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд после вылета сборной Германии с чемпионата мира напомнил, что в заявку немецкой команды на ЧМ-2018 не был включён вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане. 22-летний футболист был признан лучшим молодым игроком года в Англии.

«Лерой Сане, где ты? Болельщики сборной Германии, должно быть, в бешенстве. Лучшего молодого игрока команды отправили на пляж, вместо того чтобы взять его на ЧМ-2018. Безумие!» — написал Фердинанд в своём «твиттере».

Напомним, в 3-м туре группового этапа чемпионата мира Германия проиграла сборной Южной Кореи (0:2) и завершила выступление на турнире.