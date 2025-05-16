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Роналду хочет купить футбольный клуб

вчера, 19:58

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в скором времени может стать совладельцем «Альмерии» из второго испанского дивизиона.

По информации Marca, португальский футболист находится в хороших отношениях с главой саудовской инвестиционной компании SMC Group Мохамедом Аль-Херейджи. Именно его компания ранее купила «Альмерию». Роналду планирует приобрести акции SMC и благодаря этому стать одним из владельцев испанского клуба.

После 39 туров в Сегунде «Альмерия» набрала 62 очка и занимает шестое место.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 01:15
Вполне возможно что как владелец он проявит себя лучше бразильца Роналду.
НЕ Э Г O И СT
НЕ Э Г O И СT
сегодня в 00:55
Пусть туда и переходит. Сегунда "плачет" по нём.. 🤣
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:32
Пусть купить акции Лукойла... Там и Спартак покупать не нужно.
Lazy87
Lazy87
вчера в 23:14
Альмерия ещё, можно сказать, совсем недавно, дома дрючила сливочных 2-0 и на выезде Севилию 1-4, а сейчас в Сегунде прозибает. Скорее спасать её надо конечно!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:46
Пусть купит Спартак и пригласит Зидана, а в атаку бросит сына
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 22:19
Лучше тренером стал бы и там с Месси соревновался, и противостояние продолжилось бы ещё лет на тридцать))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:11
Я представлял, что прикупит... Барселону!))
Альмерия тоже красиво звучит!
Удачи на коммерческом поприще, футбольном.
t3h97z3m75d9
t3h97z3m75d9
вчера в 20:43
Он хочет войти в клубную жизнь и иметь большие доходы
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:28
Химки идеальный вариант. По цене не дорого, есть долги небольшие. А так вполне достойный вариант!
протон
протон
вчера в 20:25
Всё правильно.. Деньги должны работать на хозяина
Гость
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