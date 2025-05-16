Роналду хочет купить футбольный клуб

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вчера, 19:58

Форвард «Аль-Насра» в скором времени может стать совладельцем «Альмерии» из второго испанского дивизиона.

По информации Marca, португальский футболист находится в хороших отношениях с главой саудовской инвестиционной компании SMC Group Мохамедом Аль-Херейджи. Именно его компания ранее купила «Альмерию». Роналду планирует приобрести акции SMC и благодаря этому стать одним из владельцев испанского клуба.

После 39 туров в Сегунде «Альмерия» набрала 62 очка и занимает шестое место.