Fan ID могут ввести на матче Суперкубка России

Министерство спорта Российской Федерации разработало проект распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающий распространение действия карты болельщика на посещение Суперкубка страны.
Согласно документу, в перечень официальных спортивных мероприятий, где идентификация и аутентификация зрителей, участников и иных лиц, задействованных в проведении соревнований, являются обязательными, будет включен Суперкубок по футболу среди мужских команд.
Отметим, что в 2022 году карта болельщика являлась обязательным документом для посещения матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и финала Кубка России.
Намедни вспомнил тебя с просьбой почаще "мысль" на бумагу кидать...)
Зайди ко мне в историю ...) Там где много букав))
Намедни вспомнил тебя с просьбой почаще "мысль" на бумагу кидать...)
Зайди ко мне в историю ...) Там где много букав))
Во время кубковых матчей никаких инцидентов не было - что подтверждает бесполезной этой туфты... Вывод - надо и на Суперкубок ввести его) зато с фан-айди в РПЛ не могут найти кто-что кричал с трибун))) ну это ж гениально)
Чем хуже - тем лучше.
Во время кубковых матчей никаких инцидентов не было - что подтверждает бесполезной этой туфты... Вывод - надо и на Суперкубок ввести его) зато с фан-айди в РПЛ не могут найти кто-что кричал с трибун))) ну это ж гениально)
Чем хуже - тем лучше.