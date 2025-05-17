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Fan ID могут ввести на матче Суперкубка России

сегодня, 00:58

Министерство спорта Российской Федерации разработало проект распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающий распространение действия карты болельщика на посещение Суперкубка страны.

Согласно документу, в перечень официальных спортивных мероприятий, где идентификация и аутентификация зрителей, участников и иных лиц, задействованных в проведении соревнований, являются обязательными, будет включен Суперкубок по футболу среди мужских команд.

Отметим, что в 2022 году карта болельщика являлась обязательным документом для посещения матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и финала Кубка России.

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Источник: tass.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:49
Привет старина!
Намедни вспомнил тебя с просьбой почаще "мысль" на бумагу кидать...)
Зайди ко мне в историю ...) Там где много букав))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:39
Если б РФС чета дельное ввел, изумило бы. А тут всё норм, - в дурдоме и валенки кю...т.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 12:30
Задолбали уже своим фанидом!!!
альсато
альсато
сегодня в 12:23
Сколько живу-столько и удивляюсь-МРАКОБЕСИЮ, начиная с Сухого закона 1985 года, когда под чистую вырубили все виноградники!...хорошо, что за частные подворья не принялись....полностью согласен с Ironigor-ОМ!
lotsman
lotsman ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
сегодня в 12:12
Если бы те, которые самые активные, действительно были бы БОЛЕЛЬЩИКАМИ своей команды, они бы не задумывались насчёт паспорта. Изолировать от общества тех, кто пропагандирует смуту. Не хотите ходить на футбол, вас никто не заставляет. Только не надо агитировать активно за сопротивление.
lotsman
lotsman ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 12:06
На глупость даже отвечать не хочется.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 11:36, ред.
ХорОш будет Суперкубок... Трибуны за воротами пустые. А ведь ТАМ самые активные болельщики, которые создают необходимый антураж с флагами и скандированиями. Не проще было бы усилить контроль за этими болельщиками и принимать к ним соответствующие меры, коих предостаточно ?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:01
назовите его хотябы по-русски
Palex
Palex ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:46
Тебя скоро обязуют, строем на футбол ходить.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:26
Я одного не пойму, неужели так трудно приобрести паспорт?
cska1948
cska1948 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 09:08
Для тех, кто отвечает за безопасность, зрители на футбольных матчах вообще не нужны.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:37
Вы ещё введите на детско-юношеские турниры д...бы ☝️😡😡😡
AleS
AleS
сегодня в 07:08
Не хожу на футбол, никапли не жалею.
ABir
ABir
сегодня в 07:06
На этом финале и так аншлага не ожидается, а введение ФанУйди на финал еще больше оттолкнет болельщиков и матч спокойно пройдет при полупустых трибунах
shlomo
shlomo
сегодня в 06:56
Тут главное вовремя вставить палки в колеса....
nubom
nubom
сегодня в 06:42
У нас что Fan ID, что VAR - как дышло: куда повернул, туда и вышло...
Брулин
Брулин
сегодня в 04:34
Решение фактически отсекает стадионы команд не РПЛ от проведения подобного матча.
протон
протон
сегодня в 01:09
fan id - убийца футбола
Во время кубковых матчей никаких инцидентов не было - что подтверждает бесполезной этой туфты... Вывод - надо и на Суперкубок ввести его) зато с фан-айди в РПЛ не могут найти кто-что кричал с трибун))) ну это ж гениально)
Чем хуже - тем лучше.
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