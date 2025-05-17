Fan ID могут ввести на матче Суперкубка России

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сегодня, 00:58

Министерство спорта Российской Федерации разработало проект распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающий распространение действия карты болельщика на посещение Суперкубка страны.

Согласно документу, в перечень официальных спортивных мероприятий, где идентификация и аутентификация зрителей, участников и иных лиц, задействованных в проведении соревнований, являются обязательными, будет включен Суперкубок по футболу среди мужских команд.