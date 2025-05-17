«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-Лиги

Лондонский «Челси» на домашнем стадионе смог победить «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0 в матче 37-го тура АПЛ.
Единственный гол на 71-й минуте забил Марк Кукурелья.
Благодаря этому результату «Челси» набрал 66 очков и сравнялся с «Астон Виллой». У МЮ на данный момент 39 баллов и 16-я позиция в таблице.
Чуть чуть и могли уже вылететь из борьбы за место ЛЧ.
Кукурелья с Джеймсом выручили! Но....
Как с такой беззубой МЮ можно вот так играть?! И что делать Мареске с такой тактикой и стратегией вообще делать в ЛЧ?!
Ну нет нападающего, придумай и поставь игру. Да Колвилл временами играл очень высоко в полузащитника и даже нападающего. Но это кроме проблем ни к чему не привело. Замена Тайрика напрашивался уже со второй половины игры...
Но и МЮ с ТТХ решили насолить своим соседям из бывшего топ шесть АПЛ))
Куры дружно слили свой матч, а Му му зубами цеплялись за ничью.
У всех трех предстоит играть финалы, те в ЛЕ, а Челси в АПЛ)
Ну ладно, победа есть победа! Синие пока в гонке.
Еще раз всех болельщиков синих с победой! И надеемся на победу над Форестом!
Чуть чуть и могли уже вылететь из борьбы за место ЛЧ.
Кукурелья с Джеймсом выручили! Но....
Как с такой беззубой МЮ можно вот так играть?! И что делать Мареске с такой тактикой и стратегией вообще делать в ЛЧ?!
Ну нет нападающего, придумай и поставь игру. Да Колвилл временами играл очень высоко в полузащитника и даже нападающего. Но это кроме проблем ни к чему не привело. Замена Тайрика напрашивался уже со второй половины игры...
Но и МЮ с ТТХ решили насолить своим соседям из бывшего топ шесть АПЛ))
Куры дружно слили свой матч, а Му му зубами цеплялись за ничью.
У всех трех предстоит играть финалы, те в ЛЕ, а Челси в АПЛ)
Ну ладно, победа есть победа! Синие пока в гонке.
Еще раз всех болельщиков синих с победой! И надеемся на победу над Форестом!