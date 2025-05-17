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«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-Лиги

сегодня, 00:16
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Лондонский «Челси» на домашнем стадионе смог победить «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0 в матче 37-го тура АПЛ.

Единственный гол на 71-й минуте забил Марк Кукурелья.

Благодаря этому результату «Челси» набрал 66 очков и сравнялся с «Астон Виллой». У МЮ на данный момент 39 баллов и 16-я позиция в таблице.

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Все комментарии
catal
catal
сегодня в 09:28
МЮ стал середняком АПЛ. Обычно все команды становятся сильнее, приглашая топовых футболистов. МЮ - приглашает их, заставляет деградировать, и выкидывает на помойку. Когда я прочитал историю, рассказанную Гари Невиллом как после ухода Фергюсона МЮ купил Швайштайгера при Ван Гале, а пришедший Моуриньо за58ил его запретив даже заходить в раздевалку команды, разрешив только тренироваться с молодежной командой - я понял, что МЮ это не клуб. Кто-то пришел в клуб, болея за другой, например Арсенал или Челси, которым Фергюсон успел прожечь лысину на башке за 30 лет. Это 100%. Такие события не происходят ни в одном клубе мира.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:51
Кукурелья очередной раз выручает
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:22
Кажется МЮ норм ход набрал. Они должны обыграть ТТх
7w25awtqjhzc
7w25awtqjhzc
сегодня в 07:41
Тренеровка перед финалом Манчестеру не удалась
k6wtzu728zef
k6wtzu728zef
сегодня в 07:07
Надо же МЮ ещё и сопротивлялся.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:24
Воспитанник Барселоны приносит победу Челси))) мои поздравления.
Брулин
Брулин ответ liverpool-today (раскрыть)
сегодня в 04:30
Для этого состава очень важны такие победы. Да это игра не была важной для Манчестера им было проще играть, нечего терять, а вот Челси очень важно было победить. Не знаю как вы ребята я чувствовал это напряжение ......
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 03:27
Аморим и его ребята прям робингуды!) 18 поражение!!! 19-е видимо будет с Астон вилой в заключительном туре! рекордище на все времена поставлен прям! я в ах..е уже давно... за след сезон еще страшнее чем за этот будет))
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 02:53
Как неожиданно и приятно) матч не смотрел, но судя по статистике и тому, что ассистировал один крайний защитник, а забивал второй, в атаке 0 идей по прежнему у недотренера 41.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 02:05
У Арсенала конкурентов с каждым туром всё больше. Если не соберутся, то их максимум это ЛЕ. Жаль. Но тем интереснее последние 2 тура
112910415
112910415
сегодня в 01:02
Ещё не все их обыграли?!
drug01
drug01
сегодня в 00:45
Для Челси это большой успех. Но голов мало жаль!
azkan
azkan
сегодня в 00:30
С трудной и справедливой победой Челси!
Чуть чуть и могли уже вылететь из борьбы за место ЛЧ.
Кукурелья с Джеймсом выручили! Но....
Как с такой беззубой МЮ можно вот так играть?! И что делать Мареске с такой тактикой и стратегией вообще делать в ЛЧ?!
Ну нет нападающего, придумай и поставь игру. Да Колвилл временами играл очень высоко в полузащитника и даже нападающего. Но это кроме проблем ни к чему не привело. Замена Тайрика напрашивался уже со второй половины игры...
Но и МЮ с ТТХ решили насолить своим соседям из бывшего топ шесть АПЛ))
Куры дружно слили свой матч, а Му му зубами цеплялись за ничью.
У всех трех предстоит играть финалы, те в ЛЕ, а Челси в АПЛ)
Ну ладно, победа есть победа! Синие пока в гонке.
Еще раз всех болельщиков синих с победой! И надеемся на победу над Форестом!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:30
В Лондоне сошлись 2 чудотворца: Боэли и Рэдклифф. Кто чуднее, тот моднее.)
протон
протон
сегодня в 00:23
Маунт - 2 удара вдоль ворот

Хойлунд - 2 раза раздел соперника, 1 предмет запрещённый пронёс на поле и 0 ударов по воротам
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:19
Всех болельщиков Челси с Победой !
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