В РФС опровергли, что два клуба РПЛ не прошли лицензирование

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вчера, 20:45

Служба коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ) опровергла сообщения о том, что клубы «Химки», «Крылья Советов» и «Черноморец» не прошли процедуру лицензирования.

В официальном заявлении РФС говорится, что информация, распространяемая в СМИ , не соответствует действительности. Комиссия по лицензированию продолжает свою работу.

Некоторые клубы получили замечания, которые они могут устранить, предоставив дополнительные документы. Результаты процедуры лицензирования будут опубликованы до начала стыковых матчей.