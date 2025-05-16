В РФС опровергли, что два клуба РПЛ не прошли лицензирование

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) опровергла сообщения о том, что клубы «Химки», «Крылья Советов» и «Черноморец» не прошли процедуру лицензирования.
В официальном заявлении РФС говорится, что информация, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности. Комиссия по лицензированию продолжает свою работу.
Некоторые клубы получили замечания, которые они могут устранить, предоставив дополнительные документы. Результаты процедуры лицензирования будут опубликованы до начала стыковых матчей.