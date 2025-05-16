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В РФС опровергли, что два клуба РПЛ не прошли лицензирование

вчера, 20:45

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) опровергла сообщения о том, что клубы «Химки», «Крылья Советов» и «Черноморец» не прошли процедуру лицензирования.

В официальном заявлении РФС говорится, что информация, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности. Комиссия по лицензированию продолжает свою работу.

Некоторые клубы получили замечания, которые они могут устранить, предоставив дополнительные документы. Результаты процедуры лицензирования будут опубликованы до начала стыковых матчей.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:15
Пройти могут,но очки снять также могут.
stasil2
stasil2
сегодня в 13:11
Может рпл не прошло лицензирование?
альсато
альсато
сегодня в 10:39
вот пока у нас будут комиссии по "лицензированию"-будем наблюдать футбол в таком исполнении..
протон
протон
вчера в 22:03
А давайте, как будто Химки не прошли. Ничего не прошли — ни лицензирование, ни испытание здравым смыслом, а теперь должны быть расформированы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:07
За РФС "не заржавеет" если надо на это опровержение выдвинуть ещё одно опровержение...)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:03
Химки не рассчитались с долгами...
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