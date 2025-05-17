Лучшие молодые новички в Англии. Вместо официального рейтинга

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сегодня, 00:53

Премию лучшему молодому футболисту АПЛ стоит пересмотреть.

Современный футбол стремительно молодеет. Но все официальные награды, как правило, отстают от естественных трендов и веяний. Так и с этой довольно престижной премией. Ее вручают футболисту, которому на момент начала сезона не исполнилось 23 года. Но к этому возрасту современный талантливый футболист проводит уже несколько лет на высшем уровне, и как-то сложно назвать его лучшим молодым игроком – предполагается интуитивно, что это какое-то открытие. А тут у нас среди претендентов, например, Коул Палмер или Вильям Салиба. Конечно, это лучше, чем когда в 2010 году Джеймс Милнер в 24 года получил такую награду, проведя седьмой полноценный сезон в английском футболе. Тем не менее хочется подчеркнуть именно молодость и прорывной статус. Поэтому ESPN предлагает, например, свою версию премии: лучшему молодому новичку. Тут важны два аспекта: во-первых, футболист должен впервые регулярно заиграть на высшем уровне в этом сезоне, а во-вторых — ему на момент начала сезона не должно было исполниться 19 лет. И посмотрим, что получится. Сразу стоит отметить, что в претендентах нет, например, Льюиса Холла, Рико Льюиса или Кобби Майну, потому что это для них не первый сезон стабильной игры в АПЛ .

10. Оливер Скарлс («Вест Хэм»)

Закат карьеры 35-летнего Аарона Крессуэлла и проблемы с формой Эмерсона открыли дверь для Скарлса на позиции левого защитника. И он пользовался своими шансами, проведя 600 минут на поле. Периодически он производил яркое впечатление своей игрой, например, в поединке с «Арсеналом», который «молотобойцы» выиграли со счетом 1:0.

9. Патрик Доргу («Манчестер Юнайтед»)

Этот крайний защитник попал в плохую команду в плохом положении по ходу сезона – хуже обстоятельств не придумаешь. Но он знал, на что идет, когда в январе переходил из «Лечче» за 25 миллионов фунтов. Такими шансами не разбрасываются. Он мог легко сгинуть в таких условиях, но хорошо проявил себя как перспективный игрок на будущее. Порой он заводил игру МЮ похлеще, чем более опытные товарищи.

8. Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»)

Юный француз вполне мог занять и более высокое место в этом рейтинге, потому что его переход за 62 миллиона евро из «Лилля» прошлым летом обещал какой-то прорыв. Но Йоро сразу получил травму и большую часть сезона лечился. Хотя даже после возвращения провел на поле почти 2000 минут. Он здорово закрывает пространство, отлично проявляет себя в единоборствах и действительно имеет широкие перспективы.

7. Нико О’Райли («Манчестер Сити»)

В январское трансферное окно «горожане» психанули на фоне провального отрезка в ноябре и декабре, потратили более 150 миллионов фунтов на четырех новичков для освежения и усиления состава. Но собственный выпускник О’Райли на этом фоне не потерялся и вносил серьезный вклад в успешные матчи. Он обеспечивал баланс, скорость и широту атак, оставив приятное впечатление.

6. Арчи Грэй («Тоттенхэм»)

Интересно, что зачастую молодые ребята проявляют себя в кризисных командах. Это объяснимо. Сталкиваясь с проблемами, тренеры в поисках решений более смело обращаются к нестандартным ходам, которые включают в себя и привлечение совсем уж юных ребят. И те на фоне зрелых, испытывающих трудности партнеров, могут проявить себя. У Грэя, на фоне других ребят из списка, опыта побольше: он предыдущий сезон провел в «Лидсе», обтесался. В условиях турбулентности в «Тоттенхэме» Грэю пришлось метаться между тремя позициями: от правого защитника до центрального полузащитника. В основном он с нагрузкой справлялся. Когда «шпоры» выздоровеют, они смогут полагаться на Арчи в решении более серьезных задач, чем спасение с 17-го места.

5. Тайлер Диблинг («Саутгемптон»)

К Новому году о Диблинге не говорил только ленивый. Этот форвард с узнаваемым стилем привлекал к себе внимание ярким дриблингом и упорством. Да, он мало забил, но точно был одним из самых светлых пятен в игре «Саутгемптона». Не стоит забывать, что ему пришлось играть в одной из худших команд в истории Премьер-Лиги. Наверняка следующий сезон он начнет в одном из топовых клубов.

4. Итан Нванери («Арсенал»)

Он мог обратить на себя внимание еще в 2022 году, когда стал самым молодым игроком в Премьер-Лиге, дебютировав в 15 лет и 181 день. Но Микель Артета заставил нас подождать несколько лет, чтобы Итан созрел. И в этом сезоне уже 18-летний парень забил девять голов, отдал две голевые передачи и добавлял динамики и остроты, выходя на замену. Уже и с его хлесткими ударами успели познакомиться, и с манерой ведения игры.

3. Лукас Бергуолл («Тоттенхэм»)

У шведа к моменту перехода в «Тоттенхэм» прошлым летом за 8,5 миллиона фунтов был неплохой опыт выступления в «Юргордене». В составе полуфиналиста Кубка конференций он успел провести 47 матчей. В «шпорах» ему пришлось несколько месяцев осваиваться, а когда команда посыпалась, Бергуолл стал получать регулярную практику и становился одним из лучших в составе угасающих лондонцев. В непростых условиях он провел шикарную индивидуальную кампанию.

2. Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»)

Наверное, если бы летом у болельщиков «Арсенала» спросили, кто в предстоящем сезоне станет главным новичком года, то они выбрали бы справедливо Нванери. Но теперь сомнений нет – это Льюис-Скелли, чей прогресс оказался поразительным. 18-летний парень из академии, где выступал в центре полузащиты, к концу сезона превратился в твердого и яркого игрока основного состава, справившись с мощной конкуренцией на левом фланге защиты. Его яркий дебют довел парня и до сборной Англии, где он уже успел забить. Льюис-Скелли выполняет много работы как в обороне, так и в атаке, а еще и в центре поля. Не по годам развитый исполнитель.

1. Дин Хёйсен («Борнмут»)

«Борнмут» незаметно как-то стал одним из самых разумных игроков на трансферном рынке в Премьер-Лиге. Хейсен – очередное тому подтверждение. Он показал свой потенциал за время короткой аренды в «Роме» в прошлом сезоне. И когда появилась возможность купить парня за 15 миллионов фунтов у «Ювентуса», «Борнмут» этим шустро воспользовался. К основе Хейсена подводили постепенно. А когда зимой Маркос Сенеси получил травму, на Дина стали опираться как на основного центрального защитника. И он сразу засиял. Сильный, высокий, подвижный центрдеф – мечта любого тренера. Он еще и шикарно играет в пас, входя во всевозможные рейтинги в европейских лигах. Уже успел дебютировать в сборной Испании, хотя родился в Нидерландах. Следующим пунктом назначения Хейсена станет Мадрид – «Реал» уже приготовил кошелек.