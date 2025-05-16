«Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» в матче АПЛ

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вчера, 23:24

«Астон Вилла» выиграла у «Тоттенхэма» в матче 37-го тура АПЛ (2:0).

На 59-й минуте Эзри Конса открыл счет в матче. Бубакар Камара на 73-й удвоил преимущество своей команды.

После этой игры «Астон Вилла» идет на 4-м месте (66 очков), «Тоттенхэм» находится на 17-й строчке (38 пунктов).