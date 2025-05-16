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«Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» в матче АПЛ

вчера, 23:24
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Астон Вилла» выиграла у «Тоттенхэма» в матче 37-го тура АПЛ (2:0).

На 59-й минуте Эзри Конса открыл счет в матче. Бубакар Камара на 73-й удвоил преимущество своей команды.

После этой игры «Астон Вилла» идет на 4-м месте (66 очков), «Тоттенхэм» находится на 17-й строчке (38 пунктов).

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 14:31
Вот какие претензии могут быть к Постекоглу, когда игроки просто сливают матчи, не знаю это бунт против тренера против руководства клуба во главе с Леви чтобы их скажем продали, вслед за Кейном или подняли зарплату, вот болельщики скажем в Англии что-то предявляют тренеру и руководству а игрокам они ничего не хотят сказать что они своей игрой просто позорят клуб.......и не важно как закончится финал ЛЕ.....

Это мне все напомнило 90-е в АПЛ, когда Тедди Шерингем покинул Тоттенхэм как сейчас Кейн уйдя за трофеями тогда был МЮ сейчас Бавария, а клуб начал сыпатся и падать вниз........но именно тогда Тоттенхэм выиграл трофей - кубок Лиги 99 года, может иногда истории сужденно повторится.

PS Да же не знаю кто хуже сегодня Тоттенхэм или МЮ, финал ЛЕ решит кто главный неудачник.............но скажем видеть Тоттенхэм в таком состоянии болелы со стажем поймут, но вот видеть МЮ в подобном кризисе это конечно тихий ужас.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:25
ТТХ как и МЮ полностью "забили" на игры в АПЛ, так как там им уже ловить нечего, и так опозорились по самые помидоры. Оба неудачника нацелены лишь на финал ЛЕ, матч, который для одного из них станет спасением в провальном сезоне, а для второго последним гвоздём в крышку гроба.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:37
Желаю Астон Вилле попасть в ЛЧ!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:26
Если ТТХ не чего не будет менять в своей игре , то в следующим сезоне возможно они уже будут бороться за выживание...
Гость
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