«Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» в матче АПЛ

«Астон Вилла» выиграла у «Тоттенхэма» в матче 37-го тура АПЛ (2:0).
На 59-й минуте Эзри Конса открыл счет в матче. Бубакар Камара на 73-й удвоил преимущество своей команды.
После этой игры «Астон Вилла» идет на 4-м месте (66 очков), «Тоттенхэм» находится на 17-й строчке (38 пунктов).
Это мне все напомнило 90-е в АПЛ, когда Тедди Шерингем покинул Тоттенхэм как сейчас Кейн уйдя за трофеями тогда был МЮ сейчас Бавария, а клуб начал сыпатся и падать вниз........но именно тогда Тоттенхэм выиграл трофей - кубок Лиги 99 года, может иногда истории сужденно повторится.
PS Да же не знаю кто хуже сегодня Тоттенхэм или МЮ, финал ЛЕ решит кто главный неудачник.............но скажем видеть Тоттенхэм в таком состоянии болелы со стажем поймут, но вот видеть МЮ в подобном кризисе это конечно тихий ужас.
Это мне все напомнило 90-е в АПЛ, когда Тедди Шерингем покинул Тоттенхэм как сейчас Кейн уйдя за трофеями тогда был МЮ сейчас Бавария, а клуб начал сыпатся и падать вниз........но именно тогда Тоттенхэм выиграл трофей - кубок Лиги 99 года, может иногда истории сужденно повторится.
PS Да же не знаю кто хуже сегодня Тоттенхэм или МЮ, финал ЛЕ решит кто главный неудачник.............но скажем видеть Тоттенхэм в таком состоянии болелы со стажем поймут, но вот видеть МЮ в подобном кризисе это конечно тихий ужас.