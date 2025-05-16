«Хоффенхайм» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (17.05.2025)

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вчера, 22:56

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей большими фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Хоффенхайма», могут поставить по коэффициенту 5.2. Коэффициент на ничью составляет 5.4.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по 1.7, в то время как низовой исход оценивается по 2.17. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.4.

Форма команд

«Хоффенхайм» в конце сезона стал играть хуже, чем ранее. Сейчас команда занимает 15 строчку с заработанными 32 баллами. Она опережает зону вылета всего на три очка, что означает, что в теории «сине-белые» ещё могут опуститься в «красную зону». В двух последних матчах «Хоффенхайм» не смог определить победителя с «Боруссией» М (4:4), и «Вольфсбургом» (2:2).

«Бавария» уже является чемпионом. Два тура назад команда обеспечила себе первое место в чемпионате. Из возможных 51 балла «мюнхенцы» заработали 44 очка. Они также выступали в Лиге Чемпионов, где, дойдя до 1/4, проиграли главному фавориту на трофей – «Интеру» (3:4). Две последние встречи «Баварии» завершились ничьёй с «РБ Лейпциг» (3:3), и победой над «Боруссией» М (2:0)

Информация для ставок

«Хоффенхайм» не выигрывал четыре прошлых матча

«Бавария» не проигрывает на протяжении шести встреч

Шесть из десяти игр «Баварии» завершились с тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, предполагаем, что команды порадуют зрителей забитыми мячами в этот футбольный вечер. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.