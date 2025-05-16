«Майнц» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (17.05.2025)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.3. В случае победы «Байера», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.05.
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сегодня, 16:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 3, ТМ 3 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.43.
Форма команд
«Майнц» к концу сезона стал играть слабо, одна победа за восемь матчей. Команда находится в зоне еврокубком, и располагается на шестом месте, с заработанным 51 очком. Она опережает «РБ Лейпциг», расположившийся на одну строчку ниже, по дополнительным параметрам. Два последних матча «Майнца» завершились ничьёй с «Айнтрахтом» (1:1), и победой над «Бохумом» (4:1)
«Байер» не смог составить достойную конкуренцию «Баварии», и завершает сезон на втором месте, независимо от результата этого матча. Отрыв от третьего места составляет девять очков. Две последние встречи «Байера» закончились ничьёй с «Фрайбургом» (2:2), и поражением от «Боруссии» Дортмунд (2:4).
Информация для ставок
- В восьми из десяти предыдущих матчей «Майнца» прогноз «обе команды забьют» сработал
- «Байер» выиграл один раз за пять матчей
- «Майнц» не проигрывает на протяжении 11 домашних матчей
Прогноз
«Байеру» данный матч ничего не решает, а вот «Майнц», при победе, сможет закрепиться в шестёрке лучших. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Пари.