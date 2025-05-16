«Майнц» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (17.05.2025)

1747428506

вчера, 23:48

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.3. В случае победы «Байера», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.05.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 3, ТМ 3 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.43.

Форма команд

«Майнц» к концу сезона стал играть слабо, одна победа за восемь матчей. Команда находится в зоне еврокубком, и располагается на шестом месте, с заработанным 51 очком. Она опережает «РБ Лейпциг», расположившийся на одну строчку ниже, по дополнительным параметрам. Два последних матча «Майнца» завершились ничьёй с «Айнтрахтом» (1:1), и победой над «Бохумом» (4:1)

«Байер» не смог составить достойную конкуренцию «Баварии», и завершает сезон на втором месте, независимо от результата этого матча. Отрыв от третьего места составляет девять очков. Две последние встречи «Байера» закончились ничьёй с «Фрайбургом» (2:2), и поражением от «Боруссии» Дортмунд (2:4).

Информация для ставок

В восьми из десяти предыдущих матчей «Майнца» прогноз «обе команды забьют» сработал

«Байер» выиграл один раз за пять матчей

«Майнц» не проигрывает на протяжении 11 домашних матчей

Прогноз

«Байеру» данный матч ничего не решает, а вот «Майнц», при победе, сможет закрепиться в шестёрке лучших. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Пари.