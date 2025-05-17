Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд играл с «Челси», не сняв смарт-часы с руки.
Форвард МЮ появился в них на второй тайм игры с лондонцами и отыграл 5 минут, прежде чем снять.
«Челси» одержал победу в этом матче со счётом 1:0.
|Челси1 : 0Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд играл с «Челси», не сняв смарт-часы с руки.
Форвард МЮ появился в них на второй тайм игры с лондонцами и отыграл 5 минут, прежде чем снять.
«Челси» одержал победу в этом матче со счётом 1:0.
Говорил и говорю, Хёйлунд - китайская подделка Холланда.
Говорил и говорю, Хёйлунд - китайская подделка Холланда.
не забудьте снять часы"...)
не забудьте снять часы"...)