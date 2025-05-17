Хёйлунд забыл снять часы, выходя на второй тайм матча с «Челси»

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сегодня, 00:49

Нападающий «Манчестер Юнайтед» играл с «Челси», не сняв смарт-часы с руки.

Форвард МЮ появился в них на второй тайм игры с лондонцами и отыграл 5 минут, прежде чем снять.

«Челси» одержал победу в этом матче со счётом 1:0.