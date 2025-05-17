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Хёйлунд забыл снять часы, выходя на второй тайм матча с «Челси»

сегодня, 00:49
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд играл с «Челси», не сняв смарт-часы с руки.

Форвард МЮ появился в них на второй тайм игры с лондонцами и отыграл 5 минут, прежде чем снять.

Хёйлунд забыл снять часы, выходя на второй тайм матча с «Челси»

«Челси» одержал победу в этом матче со счётом 1:0.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:54
А с чего автор вдруг решил, что Хойлунд ИГРАЛ ?
112910415
112910415
сегодня в 11:23
- Блин! Я же футболистом вроде работаю!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:01
Он слабоумный. На лице же написано. Ни играть не может нормально, ничего.

Говорил и говорю, Хёйлунд - китайская подделка Холланда.
hfwdda8e25sn
hfwdda8e25sn
сегодня в 07:08
Зачем он их вообще в перерыве одевал?
adekvat
adekvat
сегодня в 05:17
Он еще в наушниках был, а в шортах телефон в кармане с любовью пришитым мамой.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:27
"Зная правила игры
не забудьте снять часы"...)
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