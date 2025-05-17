«Аякс» и Adidas выпустили форму к 750-летию Амстердама

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вчера, 08:41

«Аякс» и Adidas представили новую домашнюю форму на сезон 2025/26.

Футболка посвящена 750-летию Амстердама. На верхней части футболки сзади изображён вымпел с годом основания города — 1275, юбилейного года — 2025, а также три знаковых креста Святого Андрея. Кроме того, кресты были использованы для создания графического узора на красной полосе джерси.

Форма имеет тонкие чёрные детали, как ещё одна отсылка к трём цветам флага Амстердама. Чёрный, белый и красный цвета города также стали вдохновением для дизайна новой тренировочной одежды клуба.

Это будет первая форма с классической эмблемой, с тех пор как было объявлено о возвращении исторического логотипа.