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Наставник Сенегала - о вылете по принципу фэйр-плей: «Мы должны уважать правила ЧМ»

вчера, 21:44
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал0 : 1Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияМатч завершен

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе подвел итоги выступлений на ЧМ-2018. Напомним, африканская команда набрала столько же очков, что и Япония, обе сборные забили и пропустили по 4 гола, завершив очную встречу со счетом 2:2. Однако в плей-офф вышел азиатский коллектив, так как свою роль сыграл рейтинг фэйр-плей — японцы получили меньше желтых карточек.

«Так складываются правила, мы не вышли в плей-офф из-за рейтинга фэйр-плей, у нас было меньше очков, чем нужно. Сегодня мы не квалифицировались, потому что мы этого не заслужили, но я горжусь своей командой. Я разочарован, наши игроки боролись за сборную, я буду поощрять их, потому что в будущем мы можем ожидать много чего хорошего от нашей команды.

Количество карточек - это одно из правил, у нас есть целый ряд правил, который был установлен, мы должны это уважать. Нам хотелось бы вылететь другим образом, жаль, конечно, но мы знаем, что таков регламент. Мы очень преданы футболу и, может быть, поэтому получили больше карточек».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:07
Это не чесно. Это развязывает руки судям кому надо болше покажут карточек а кого то грубость простят. Тупые правила. 21 век на дворе. Они бы еще монеткой кинули!
Abverin
Abverin
вчера в 22:47
Судья из Сенегала всю малину испортил России, пусть отдыхают.
Чупакабра
Чупакабра
вчера в 22:31
Очень жаль Сенегал. Симпатичная команда. С удовольствием посмотрел бы на них в 1/8.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 22:17
Когда правила установлены заранее - все честно.
timoha 102
timoha 102
вчера в 22:05
Тупой регламент!А че тогда количество нарушений ,нанесенных травм ,симуляций посчитайте!!))
uncle Charlie
uncle Charlie
вчера в 22:04
Какие жк? Все потому что они черные
Ник Ликов
Ник Ликов
вчера в 22:01
ВЫ должны были Япошек побеждать,но вы все в76и,дважды вести игру по счету и дважды дать отыгратся,а потом с кокаиновыми решили сыграть от обороны,Бог ФУТБОЛЬНЫЙ НЕ ТИМОШКА-ВСЕ ВИДИТ
Apsny
Apsny
вчера в 21:56
Все имеет значение, обидно, с одной стороны, но нужно спрашивать всегда с
самого себя.
YRunner
YRunner
вчера в 21:51
Нам жаль...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:49
причем здесь фэйр-плэй? ведь это расизм чистой воды!
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:47
Нам очень вы понравились
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 21:46
Нужно меньше фолить .
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