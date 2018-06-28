Наставник Сенегала - о вылете по принципу фэйр-плей: «Мы должны уважать правила ЧМ»

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе подвел итоги выступлений на ЧМ-2018. Напомним, африканская команда набрала столько же очков, что и Япония, обе сборные забили и пропустили по 4 гола, завершив очную встречу со счетом 2:2. Однако в плей-офф вышел азиатский коллектив, так как свою роль сыграл рейтинг фэйр-плей — японцы получили меньше желтых карточек.

«Так складываются правила, мы не вышли в плей-офф из-за рейтинга фэйр-плей, у нас было меньше очков, чем нужно. Сегодня мы не квалифицировались, потому что мы этого не заслужили, но я горжусь своей командой. Я разочарован, наши игроки боролись за сборную, я буду поощрять их, потому что в будущем мы можем ожидать много чего хорошего от нашей команды.

Количество карточек - это одно из правил, у нас есть целый ряд правил, который был установлен, мы должны это уважать. Нам хотелось бы вылететь другим образом, жаль, конечно, но мы знаем, что таков регламент. Мы очень преданы футболу и, может быть, поэтому получили больше карточек».