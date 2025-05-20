Опять не проиграли. ЦСКА спас ничью против «Локомотива»

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сегодня, 00:26

Отыгрался с 0:2 и продлил беспроигрышную серию.

Если бы из чемпионата России еще брали в еврокубки, нас ожидала бы не менее огненная развязка, чем в какой-нибудь Англии или Италии – подобная интриге в чемпионской гонке. Ведь за тур до конца сезона сразу три московских клуба с амбициями претендуют на третье место в чемпионате, а заодно и на звание лучшей столичной команды. Потому что первые две позиции разобрали представители других регионов.

Нормализация позиции

Еще не так давно Михаил Галактионов рассуждал после неплохих матчей «Локомотива», что тот, дескать, и не выпадал из чемпионской гонки, чтобы говорить о его включении в нее. Но самонадеянные слова оказались излишне оптимистичными: «железнодорожники» почти сразу пошли под откос и теперь гарантировали себе шестое место. Слова те были сказаны после победы над «Динамо» (2:1), то есть пару месяцев назад. Следом, как помним, была пощечина от «Крыльев Советов» в виде разгрома со счетом 1:5.

Да и вообще после той победы над динамовцами «железнодорожники» в чемпионате взяли еще только две игры из семи, справившись лишь с «Пари НН» (3:0) и «Факелом» (1:0). Кубок России мог бы спасти положение, но там вылетели от «Ростова» (0:2). Так что поиск оптимизма в финале сезона для «Локомотива» – дело неблагодарное. В итоге тут наблюдаем стабильность – шестое место уже никуда не денется от «железнодорожников» при любом раскладе в последнем туре, где им играть с «Акроном».

Шестое место является усредненным результатом «Локомотива» за последние четыре сезона. Он дважды занимал эту строчку, еще по разу были четвертое и восьмое места. Так что все вполне закономерно. Логичным кажется такой результат и при взгляде на состав и возможности клуба, который опирается в основном на российских игроков и имеет немало молодых ребят в ротации. В общем, расстраиваться или огорчаться такому результату – вопрос изначальных ожиданий. Но этот случай кажется как раз тем, что можно назвать «нормальным» исходом.

А вот ЦСКА может остаться доволен тем, как завершается сезон для команды. Конечно, окончательный вердикт можно будет вынести после финала Кубка России против «Ростова». Но уже сейчас «армейцы» были близки к тому, чтобы смазать самое впечатляющее свое достижение в чемпионате на сегодняшний день – беспроигрышную серию.

Она длится у ЦСКА с ноября, когда проиграли как раз «Ростову», что интересно. После этого в РПЛ подопечные Марко Николича не проигрывали. Серия длится на протяжении 13 матчей. При такой форме можно было бы и на чемпионство замахнуться, но подвели ничьи – их многовато для того, чтобы настичь лидеров. Пять ничьих при восьми победах. Так что серия хоть и выглядит впечатляюще, есть в ней некие нюансы.

На пределе

Один из них могла принести игра против «Локомотива». В первом тайме «железнодорожники» выжали предельный максимум из того, что у них было: два удара, два попадания в створ и два гола. При этом они владели мячом примерно 25 процентов времени, то есть вообще его почти не видели. А «армейцы» нанесли по их воротам семь ударов. Авторами чуда стали Дмитрий Воробьёв и Антон Митрюшкин. Первый – в стартовой половине, второй – в заключительной. Именно Воробьёв извлек все из своих шансов. Он открыл счет уже на десятой минуте, замкнув передачу Сергея Пиняева. А еще через 15 минут подловил на ошибке не лучшим образом вошедшего в игру Аббоса Файзуллаева, который чуть ранее сменил травмировавшегося Кристияна Бистровича. Видимо, поэтому не хватило концентрации, и он совершил классическую чудовищную ошибку, отдав назад пас так, что его перехватил соперник. Им оказался Воробьёв, который увеличил отрыв «Локомотива» до двух мячей.

Вратаря мало

После перерыва настало время выходить на авансцену вратарю «железнодорожников». Правда, ЦСКА «из раздевалки» один мяч отыграл. Причем отличился Сауль Гуарирапа – венесуэльский Александр Соболев, который до весны молчал, а потом разразился. С марта у него в восьми матчах чемпионата пять голов в активе, причем забивал и «Динамо», и «Спартаку», и «Краснодару», и «Локомотиву» вот. Пожалуй, никто, кроме него и Соболева, не жалеет сильнее, что сезон подходит к концу – только поймали свою волну.

Дальше начался парад спасений от Митрюшкина. Что же он вытворял, останавливая мяч после самых разнообразных ударов «армейцев». Держался стойко, пока его команда пассивно наблюдала за расстрелом. За второй тайм хозяева нанесли все те же два удара, один из которых был точным, а ЦСКА ответил восемью попытками, причем семь были в створ.

Но чуда в полном смысле этого слова не случилось. На 80-й минуте Митрюшкина все же пробили еще раз – это сделал Матвей Кисляк в непреодолимом шквале атак на ворота «железнодорожников». Защите последних должно быть как-то стыдно после такого. Хотя в итоге ничью удержали. Но все благодаря усилиям одного лишь вратаря.