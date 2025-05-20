Гафин: «Обо всех решениях в „Динамо“ мы объявим после окончания сезона»

Председатель совета директоров «Динамо» поделился принципами, на основании которых будет выбран новый тренер для команды.

Хотим играть в интенсивный футбол, стараться доминировать на поле. Что касается тактических построений, наверное, тренер не должен быть догматиком — он должен ориентироваться на достижение поставленных целей и результатов.

У каждого тренера — разные подходы, и не бывает одинаковых специалистов. Обо всех решениях мы объявим после окончания сезона.