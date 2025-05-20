Гафин: «Обо всех решениях в „Динамо“ мы объявим после окончания сезона»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился принципами, на основании которых будет выбран новый тренер для команды.
Хотим играть в интенсивный футбол, стараться доминировать на поле. Что касается тактических построений, наверное, тренер не должен быть догматиком — он должен ориентироваться на достижение поставленных целей и результатов.
У каждого тренера — разные подходы, и не бывает одинаковых специалистов. Обо всех решениях мы объявим после окончания сезона.
Очень точное определение, точнее и не скажешь- чистая девятка!!!!!!!
Я конечно это понимаю, конечно мне очень больно и обидно, но скорее всего, любимый Клуб вернется в роДную гавань, уже, не при мне... (((
Очень точное определение, точнее и не скажешь- чистая девятка!!!!!!!
Я конечно это понимаю, конечно мне очень больно и обидно, но скорее всего, любимый Клуб вернется в роДную гавань, уже, не при мне... (((
Этот клуб снова может стать ФК Динамо только под руководством футбольного человека, а не банкира, или финансиста, или бизнес дельца. По этому тексту можно сделать вывод, о том, что г. Гафин с равным успехом может работать в обменном пункте валюты, оператором АЗС, клером в офисе и на худой конец охранником.
Этот клуб снова может стать ФК Динамо только под руководством футбольного человека, а не банкира, или финансиста, или бизнес дельца. По этому тексту можно сделать вывод, о том, что г. Гафин с равным успехом может работать в обменном пункте валюты, оператором АЗС, клером в офисе и на худой конец охранником.
Можно и оставить, чтобы продолжать совершенствоваться в молодёжном Динамо.
Можно и оставить, чтобы продолжать совершенствоваться в молодёжном Динамо.