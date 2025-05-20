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Гафин: «Обо всех решениях в „Динамо“ мы объявим после окончания сезона»

вчера, 13:25

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился принципами, на основании которых будет выбран новый тренер для команды.

Хотим играть в интенсивный футбол, стараться доминировать на поле. Что касается тактических построений, наверное, тренер не должен быть догматиком — он должен ориентироваться на достижение поставленных целей и результатов.

У каждого тренера — разные подходы, и не бывает одинаковых специалистов. Обо всех решениях мы объявим после окончания сезона.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 08:57
Дмитрий Гафин!..Если детские тренера не были бы ДОГМАТИКАМИ, то сегодня Вы бы комплектовали Динамо-сплошь из ребят "Черного" континента....
Capral
Capral
вчера в 23:44
Анатолий Кандауров.

Очень точное определение, точнее и не скажешь- чистая девятка!!!!!!!
Я конечно это понимаю, конечно мне очень больно и обидно, но скорее всего, любимый Клуб вернется в роДную гавань, уже, не при мне... (((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:08, ред.
CapralCapral
Этот клуб снова может стать ФК Динамо только под руководством футбольного человека, а не банкира, или финансиста, или бизнес дельца. По этому тексту можно сделать вывод, о том, что г. Гафин с равным успехом может работать в обменном пункте валюты, оператором АЗС, клером в офисе и на худой конец охранником.
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:28
Доброго Здоровья, lotsman!
Можно и оставить, чтобы продолжать совершенствоваться в молодёжном Динамо.
lotsman
lotsman
вчера в 13:50
А если Ролан выиграет матч у Краснодара, то его и оставить надо.)
Capral
Capral
вчера в 13:43
Лицемер. Так разбирается в футболе, как баран в апельсинах. Интенсивный футбол тебе нужен?! Ну зови Алонсо, он поставит тебе такой футбол. А лучше всего- позвони могильщику Герты, он же любит загонять пацанов до умопомрачения... Ты вообще, хоть знаешь, что значит интенсивный футбол и доминированиe, ты, "знаток"?!
Вещий
Вещий
вчера в 13:27
Хорошие тренеры во первых уже заняты, а во вторых будут стоять очень дорого....
Гость
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