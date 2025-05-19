В ФИФА отложили обсуждение возвращения России после звонка Зеленскому

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вчера, 20:23

Международная федерация футбола ( ФИФА ) была готова обсудить тему возвращения России к международным соревнованиям в индивидуальном формате — за закрытыми дверями с участием ряда влиятельных делегаций.

Однако, как сообщает Sport24 со ссылкой на источник, встреча не состоялась, потому что глава организации провёл беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.