Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: ФИФА

В ФИФА отложили обсуждение возвращения России после звонка Зеленскому

вчера, 20:23

Международная федерация футбола (ФИФА) была готова обсудить тему возвращения России к международным соревнованиям в индивидуальном формате — за закрытыми дверями с участием ряда влиятельных делегаций.

Однако, как сообщает Sport24 со ссылкой на источник, встреча не состоялась, потому что глава организации Джанни Инфантино провёл беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого звонка было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события. Обсуждение отложили — чтобы не создавать напряжённости.

Подписывайся в ВК
Все новости
Инфантино — о клубном чемпионате мира: «США будут не рады нарушителям»
16 мая
ОфициальноСледующий конгресс ФИФА пройдёт в Канаде
16 мая
ОфициальноДве россиянки вошли в комитеты ФИФА
16 мая
На конгрессе ФИФА почтили память финансового директора РФС Замятина
16 мая
Колосков не посетит конгресс ФИФА в Парагвае
12 апреля
ФИФА приняла решение приостановить деятельность федераций Конго и Пакистана
07 февраля
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 