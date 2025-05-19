В ФИФА отложили обсуждение возвращения России после звонка Зеленскому

Международная федерация футбола (ФИФА) была готова обсудить тему возвращения России к международным соревнованиям в индивидуальном формате — за закрытыми дверями с участием ряда влиятельных делегаций.
Однако, как сообщает Sport24 со ссылкой на источник, встреча не состоялась, потому что глава организации Джанни Инфантино провёл беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
После этого звонка было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события. Обсуждение отложили — чтобы не создавать напряжённости.