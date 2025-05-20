Тренерский штаб «Спартака» не рассчитывает на Зиньковского

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский, который сейчас играет в аренде за «Крылья Советов», может покинуть московский клуб на постоянной основе.
По информации источника, главный тренер «красно-белых» Деян Станкович не планирует использовать Зиньковского, который должен вернуться в команду этим летом.
Сообщается, что «Крылья Советов» примут решение о выкупе игрока у «Спартака» после того, как определятся с бюджетом и тренерским штабом на следующий сезон.
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А ведь по началу левый край оживил....
Неужели мелирование и талант перекрасило или серб "своего" ищет?
Долго....