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Тренерский штаб «Спартака» не рассчитывает на Зиньковского

вчера, 12:46

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский, который сейчас играет в аренде за «Крылья Советов», может покинуть московский клуб на постоянной основе.

По информации источника, главный тренер «красно-белых» Деян Станкович не планирует использовать Зиньковского, который должен вернуться в команду этим летом.

Сообщается, что «Крылья Советов» примут решение о выкупе игрока у «Спартака» после того, как определятся с бюджетом и тренерским штабом на следующий сезон.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 08:49
На нынешний Тренерский Штаб Спартака-в следующем сезоне-не рассчитывают в руководстве команды!...а на счет Антона-узнаем в августе!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:28, ред.
Днян Станкович не планирует использовать Зиньковского потому что Зиньковский не поедет с ним в Сербию. Как можно использовать то что не под рукой. Я надеюсь всё таки что Спартак по окончанию сезона перестанет использовать Станковича. И голубая мечта конечно чтобы Лукойл перестал использовать Спартак в качестве рекламы бензоколонки. Но для начала сойдёт если агент Андреев перестанет использовать Лукойл для личной наживы, тоже вариант при котором забрезжет надежда.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:22
Что то не сложилось по Зиньковскому...
А ведь по началу левый край оживил....
Неужели мелирование и талант перекрасило или серб "своего" ищет?
Долго....
adekvat
adekvat
вчера в 13:26
Да какая ему разница, ни там, ни там титулы не светят.
n7qccp7une35
n7qccp7une35
вчера в 13:04
Пусть и дальше в Крыльях играет
Гость
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