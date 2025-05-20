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Лапорта заявил, что Нико Уильямс не перейдёт в «Барселону»

вчера, 13:35

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном подписании форварда «Атлетика» Бильбао Николаса Уильямса.

Нико был одним из кандидатов, которых мы рассматривали, когда оценивали варианты [прошлым летом]. У нас есть хорошая характеристика этого игрока, он отличный футболист, но я думаю, что в данный момент он рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ alexei kondakowskiy (раскрыть)
вчера в 22:09
посмотрим.
alexei kondakowskiy
alexei kondakowskiy ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:28
золотой мяч получит Дембеле
alexei kondakowskiy
alexei kondakowskiy
вчера в 20:28
Лапорта заявил, что Нико Уильямс не перейдёт в «Барселону»
И где в его коментарии сказано что он не перейдет в Барселону Брехуны?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:12
Не знаю даже, меня лично он вообще не впечатляет своей игрой в этом сезоне. На ЧЕ хорош был
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:07
И хорошо что Нико не перешёл в Барсу. Рафинья прекрасно провел сезон. И достоин Золотого мяча
Гость
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