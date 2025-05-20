Лапорта заявил, что Нико Уильямс не перейдёт в «Барселону»

Президент «Барселоны» высказался о возможном подписании форварда «Атлетика» Бильбао .

Нико был одним из кандидатов, которых мы рассматривали, когда оценивали варианты [прошлым летом]. У нас есть хорошая характеристика этого игрока, он отличный футболист, но я думаю, что в данный момент он рассматривает другие варианты продолжения карьеры.