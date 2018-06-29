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Промес был задержан испанской полицией за избиение жены

сегодня, 01:36

Полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес оказался вовлечён в скандал во время отпуска в Испании.

26-летний футболист был задержан испанской полицией на Ибице за нападение на свою жену и посторонних людей, пытавшихся успокоить игрока. Об этом рассказал журналист Йохан Дерксен. По его словам, вместе с Промесом в тот вечер отдыхал известный голландский футболист Уэсли Снейдер, который не имеет к этому инциденту никакого отношения и на тот момент уже уехал.

Как сообщают нидерландские СМИ, эту информацию подтверждают несколько источников.

Напомним, по слухам, Промес является одной из трансферных целей миланского «Интера».

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Все комментарии
Cruis
Cruis
сегодня в 02:13
Бить женщину, пусть и зулуску, негоже, чистый расизм.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 02:11
Спалил негодяйку за просмотрами матчей ЧМ-2018...
😉
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 02:11
На самом деле парня можно понять, 26 лет, пик возможностей, а играет в "Спартаке", жена, наверное, запилила: "Ну перейди уже в нормальный клуб", вот Антон и сорвался
Ruzzik
Ruzzik
сегодня в 02:10
Стыдно то как за спартак и его дебоширов.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:09
Отборочные ЛЧ на носу , уже все спартачи из отпуска вышли а этот загорает ..Хотя куда ему загорать еще...и так загорелый, теперь вот в КПЗ позпгорает )))))
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:07
Губошлеп забылся наверно что там нет федунско мутковской крыши )
Abradva
Abradva ответил 311
сегодня в 02:06
311:
По свински себя ведёт в отпуске Квинси!)
Расист то какой, бьет негров.
311
311
сегодня в 02:05
По свински себя ведёт в отпуске Квинси!)
Abverin
Abverin
сегодня в 02:03
Промеска ещё не в тюрьме?
Пулково-2
Пулково-2
сегодня в 02:01
Зулусска приревновала его к какому-то спартачу.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 02:00
Ни фига себе скандал.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 01:59
Дружба с глушаковым и хряковское воспитание до добра не доводят.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Major League Soccer
сегодня в 01:57
Ну это не странно, многие люди и имея хороший капитал привычкам не изменяют. Хотя это в основном не про футболистов, конечно
Alista
Alista
сегодня в 01:57
Дожились, вот к чему приводят тарасовские пьянки.
kingoffam
kingoffam ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 01:55
Так Себе Аналитик:
Полезная поговорка, запомню, спасибо)
Пользуйся.Дарю.
Major League Soccer
Major League Soccer ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 01:54
Так Себе Аналитик:
Наверняка жена отчитала за то, что он так часто в баню с Глушаковым ходит. Представляю, как Квинси бросился на нее со словами: "Только Дениса не трогай".
Был сюжет про жизнь Снейдера, и показали их дом, обеденный стол, и кастрюльку, значит открывает ее, а там пюре, ладно думаю, сейчас наверняка что - то мясное будет за тысячи евро, а там в след. кастрюле котлеты, ну я же не наивный, понимаю что там не простой фарш замешан, а так конечно удивительно вроде бы богатый успешный человек, а кушает такие простые вещи что еще любопытно он сам накладывал себе, хотя, может специально на выпуск все так скромненько.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил kingoffam
сегодня в 01:54
Полезная поговорка, запомню, спасибо)
mondial18
mondial18
сегодня в 01:52
чувак просто остался без дозы бромотана )))))))))))))))
kingoffam
kingoffam ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 01:51
Так Себе Аналитик:
Наверняка жена отчитала за то, что он так часто в баню с Глушаковым ходит. Представляю, как Квинси бросился на нее со словами: "Только Дениса не трогай".
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 01:49
    А вообще самое печальное в этой новости, что когда-то суперзвезда и маэстро передач Снейдер проводит время с афроспартаковцами.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 01:48
    Наверняка жена отчитала за то, что он так часто в баню с Глушаковым ходит. Представляю, как Квинси бросился на нее со словами: "Только Дениса не трогай".
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