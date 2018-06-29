Промес был задержан испанской полицией за избиение жены

Полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес оказался вовлечён в скандал во время отпуска в Испании.

26-летний футболист был задержан испанской полицией на Ибице за нападение на свою жену и посторонних людей, пытавшихся успокоить игрока. Об этом рассказал журналист Йохан Дерксен. По его словам, вместе с Промесом в тот вечер отдыхал известный голландский футболист Уэсли Снейдер, который не имеет к этому инциденту никакого отношения и на тот момент уже уехал.

Как сообщают нидерландские СМИ, эту информацию подтверждают несколько источников.

Напомним, по слухам, Промес является одной из трансферных целей миланского «Интера».