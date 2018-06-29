ФИФА не станет отказываться от критерия фэйр-плей при равенстве показателей команд

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит сообщил, что организация считает критерий фэйр-плей справедливым и не станет от него отказываться.

Напомним, на ЧМ-2018 в России произошел единственный в истории случай, когда одна сборная обошла другую по меньшему количеству желтых карточек. У сборных Японии и Сенегала было равное количество очков, обе команды забили и пропустили по 4 гола, а их очная встреча завершилась ничьей.

«Поведение на футбольном поле тоже является частью игры, очевидно, что должны быть выигравшие и проигравшие. Критерий честной игры вполне ясен, он является неотъемлемой частью. Мы знаем, что здесь впервые используется это правило. Посмотрим, как оно будет работать, но пока мы не считаем нужным его менять», - сказал Смит.