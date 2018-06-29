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ФИФА не станет отказываться от критерия фэйр-плей при равенстве показателей команд

сегодня, 14:48

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит сообщил, что организация считает критерий фэйр-плей справедливым и не станет от него отказываться.

Напомним, на ЧМ-2018 в России произошел единственный в истории случай, когда одна сборная обошла другую по меньшему количеству желтых карточек. У сборных Японии и Сенегала было равное количество очков, обе команды забили и пропустили по 4 гола, а их очная встреча завершилась ничьей.

«Поведение на футбольном поле тоже является частью игры, очевидно, что должны быть выигравшие и проигравшие. Критерий честной игры вполне ясен, он является неотъемлемой частью. Мы знаем, что здесь впервые используется это правило. Посмотрим, как оно будет работать, но пока мы не считаем нужным его менять», - сказал Смит.

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Все комментарии
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 16:53
Глупое правило, при котором судьи будут использовать желтые карточки не по назначению.
uncle Charlie
uncle Charlie
сегодня в 16:08
Не надо ничего менять, пусть лучше команды бегают и забивают, а не ждут у кого по карточкам будет перевес.
RUSTY8
RUSTY8 ответил Аксинья
сегодня в 16:07
Аксинья:
Во времена моей далекой молодости проводился турнир команд железнодорожников (из разных стран) и там критерием при равенстве очков было количество поданных угловых...По моему этот критерий ничем не хуже горчичников, а если у кого красная карточка то полный писец...
это ж каким человек должен быть древним (в хорошем смысле слова), чтобы эти турниры поведать)))
тогда если не ошибаюсь регулярно в финалах пятое колесо с болгарскими тезками бодались
ДСА
ДСА
сегодня в 15:45
Это лучше, чем кидать монетку.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 15:33
Не надо ничего менять.
Adam Force
Adam Force ответил stromshik
сегодня в 15:26
Ага, и зависеть от 7ов судей которые до этого судили эти команды, так?
stromshik
stromshik
сегодня в 15:14
От этого критерия ни в коем случае нельзя отказываться. Наоборот, надо расширить область его применения.Например, в стадии плэй-офф в основное время ничья. Ну зачем это изнурительное дополнительное время и лотерея с пенальти. Посчитали карточки и назвали победителя.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:12
время покажет ....
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:12
Во времена моей далекой молодости проводился турнир команд железнодорожников (из разных стран) и там критерием при равенстве очков было количество поданных угловых...По моему этот критерий ничем не хуже горчичников, а если у кого красная карточка то полный писец...
Shamil79
Shamil79
сегодня в 15:06
это будет дисциплинировать игроков но потеряем в зрелищности...да и арбитрам раздолье(захочу покажу ж.к. или не покажу)
Знатог
Знатог
сегодня в 15:01
В борьбе, например, это давно использовалось. Можно было победить соперника только за счёт меньшего количества предупреждений.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:00
Да уж справедливее, чем сразу монетку бросать.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:55
Теперь после мяча забитого на последних минутах игроки не будут показывать зрителям свой обнаженный торс...
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