«Галатасарай» направил в «Интер» предложение о трансфере Чалханоглу

«Галатасарай» сделал предложение о трансфере полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу.
По информации источника, футболист не уверен в том, что продолжит выступления за «нерадзурри» в следующем сезоне.
В прошлом году у хавбека была возможность перейти в «Баварию», но он и руководство «Интера» решили не завершать сделку.
выжал максимум из дедов, слил все турниры, зато сделал себе имя чтоб арабы платили 26 млн в год.
более менее стоящих игроков скоро заберут топ апл и лалиги.
но Чалханоглу..... и зачем Галатасараю этот рогоносец?
выжал максимум из дедов, слил все турниры, зато сделал себе имя чтоб арабы платили 26 млн в год.
более менее стоящих игроков скоро заберут топ апл и лалиги.
но Чалханоглу..... и зачем Галатасараю этот рогоносец?