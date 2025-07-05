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«Галатасарай» направил в «Интер» предложение о трансфере Чалханоглу

вчера, 20:33

«Галатасарай» сделал предложение о трансфере полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу.

По информации источника, футболист не уверен в том, что продолжит выступления за «нерадзурри» в следующем сезоне.

В прошлом году у хавбека была возможность перейти в «Баварию», но он и руководство «Интера» решили не завершать сделку.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:32
вовремя Индзаги слился.
выжал максимум из дедов, слил все турниры, зато сделал себе имя чтоб арабы платили 26 млн в год.
более менее стоящих игроков скоро заберут топ апл и лалиги.
но Чалханоглу..... и зачем Галатасараю этот рогоносец?
протон
протон
вчера в 21:12
Ждите скандалов и обвинений от турка
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:35
Если уже сам решил уйти , то и для Интера он наврядли принесёт пользу.
Гость
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