«Галатасарай» направил в «Интер» предложение о трансфере Чалханоглу

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вчера, 20:33

«Галатасарай» сделал предложение о трансфере полузащитника «Интера» .

По информации источника, футболист не уверен в том, что продолжит выступления за «нерадзурри» в следующем сезоне.

В прошлом году у хавбека была возможность перейти в «Баварию», но он и руководство «Интера» решили не завершать сделку.