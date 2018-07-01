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Гризманн: «Кавани - это образец нападающего для всего мира»

сегодня, 14:11
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция06.07.2018 в 17:00 Не начался

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что форвард Уругвая Эдинсон Кавани может служить примером для всех форвардов мира.

В субботу сборные Уругвая и Франции пробились в четвертьфинала чемпионата мира, обыграв команды Португалии (2:1) и Аргентины (4:3) соответственно. Кавани отличился дублем в игре с португальцами, однако был заменен из-за травмы. Пока непонятно, сможет ли он сыграть с французами.

«Для меня это образец нападающего для всего мира - он забивает, помогает команде в защите, появляется на всех участках поля. Если он не сыграет из-за травмы, это серьезно поменяет ситуацию, потому что он большой игрок. Но есть Кристиан Стуани, который хорошо обороняется и играет головой, так что нам надо будет быть внимательными при стандартных положениях».

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