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«Вулверхэмптон» подписал Алвеша, у которого истек контракт с «Ливерпулем»

19 июля 2018, 22:44

20-летний атакующий полузащитник Паулу Алвеш подписал контракт с «Вулверхэмптоном», рассчитанный на два сезона. «Волкам» португалец достался бесплатно, поскольку у него истек срок контракта с «Ливерпулем».

Хавбек, родившийся на острове Мадейра, начнет тренироваться с молодежной командой «Вулверхэмптона».

Алвеш присоединился к системе мерсисайдского клуба в 2015 году.

Напомним, в июле «Вулверхэмптон» продлил контракт с главным тренером Нуну Эшпириту Санту до 2021 года.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
20 июля 2018 в 00:33, ред.
Который уже португал у Вулвес. Там их тысячи.
sergey08
sergey08
19 июля 2018 в 23:12
эт хто?
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