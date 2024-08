«Вулверхэмптон» подписал Алвеша, у которого истек контракт с «Ливерпулем»

20-летний атакующий полузащитник Паулу Алвеш подписал контракт с «Вулверхэмптоном», рассчитанный на два сезона. «Волкам» португалец достался бесплатно, поскольку у него истек срок контракта с «Ливерпулем».

Хавбек, родившийся на острове Мадейра, начнет тренироваться с молодежной командой «Вулверхэмптона».

Алвеш присоединился к системе мерсисайдского клуба в 2015 году.

Wolves have signed highly-rated youngster Paulo Alves on a two-year deal, after his contract at @LFC came to an end.



