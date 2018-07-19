«Вулверхэмптон» подписал Алвеша, у которого истек контракт с «Ливерпулем»

20-летний атакующий полузащитник Паулу Алвеш подписал контракт с «Вулверхэмптоном», рассчитанный на два сезона. «Волкам» португалец достался бесплатно, поскольку у него истек срок контракта с «Ливерпулем».
Хавбек, родившийся на острове Мадейра, начнет тренироваться с молодежной командой «Вулверхэмптона».
Алвеш присоединился к системе мерсисайдского клуба в 2015 году.
Wolves have signed highly-rated youngster Paulo Alves on a two-year deal, after his contract at @LFC came to an end.— Wolves (@Wolves) 19 июля 2018 г.
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Напомним, в июле «Вулверхэмптон» продлил контракт с главным тренером Нуну Эшпириту Санту до 2021 года.