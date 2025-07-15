Брейдо — о запрете мяса в ЦСКА: «Такого нет и быть не может»

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вчера, 16:38

Директор по коммуникациям московского ЦСКА прокомментировал информацию о том, что футболистам «красно-синих» нельзя будет есть мясо.

Зашёл в командную столовую, взял себе мяса. Разумеется, никакого запрета на него нет и быть не может. Вопрос явно выдернут из контекста, а значит, требует пояснений. Речь шла о рационе футболистов конкретно в день игры. Непосредственно за три часа до матча, конечно, лучше обойтись без жареного жирного стейка. Ведь нужно запастись энергией, а не дискомфортом. Все подробности по питанию будут в скором большом интервью нашего нового нутрициолога.

Ранее игрок армейцев Кирилл Глебов рассказал о новой диете в клубе после назначения тренерского штаба Фабио Челестини.