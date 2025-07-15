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Брейдо — о запрете мяса в ЦСКА: «Такого нет и быть не может»

вчера, 16:38

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что футболистам «красно-синих» нельзя будет есть мясо.

Зашёл в командную столовую, взял себе мяса. Разумеется, никакого запрета на него нет и быть не может. Вопрос явно выдернут из контекста, а значит, требует пояснений. Речь шла о рационе футболистов конкретно в день игры. Непосредственно за три часа до матча, конечно, лучше обойтись без жареного жирного стейка. Ведь нужно запастись энергией, а не дискомфортом. Все подробности по питанию будут в скором большом интервью нашего нового нутрициолога.

Ранее игрок армейцев Кирилл Глебов рассказал о новой диете в клубе после назначения тренерского штаба Фабио Челестини.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ 8ra2ssbwwmby (раскрыть)
сегодня в 09:12
"...Разумеется, никакого запрета на него нет и быть не может. Вопрос явно выдернут из контекста, а значит, требует пояснений..."
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Читать надо не только заголовки.
tmcjtk3v8cah
tmcjtk3v8cah
вчера в 20:24
Запрет на мясо это бред, это личное дело каждого
8ra2ssbwwmby
8ra2ssbwwmby
вчера в 19:47
Значит, Кирилл Глебов всех обманул?
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:53
Скорее всего так и есть!Просто занят был на работе! Вспомнились слова одного не к ночи помянутого: "Чтобы повести за собой народные массы нужен один процент правды, а остальное - ложь"
Также и тут!
hgkg67u4d42g
hgkg67u4d42g
вчера в 17:42
Ну, значит всё таки "Москва с мясом"...
lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:23
Они не перевернули, они что то упустили, а что то домыслили. Один журналист рассказывал как из сухого интервью сделать интересный репортаж. Нужно что то упустить, а что то домыслить и готово.)
lotsman
lotsman
вчера в 17:18
Журналисты умеют сделать из двух вырванных слов сделать сенсацию.)
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:00
Приветствую Игорь! Ну как всегда журналюги всё перевернули блин!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:41
Звучит как полный бред, о запрете мяса .
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