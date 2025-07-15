 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Вест Хэм» объявил о переходе сенегальца Диуфа

вчера, 21:03

Лондонский «Вест Хэм» объявил о переходе полузащитника сборной Сенегала Эль Хаджи Малика Диуфа из пражской «Славии».

С 20-летним футболистом, который может играть по всему левому флангу, заключен долгосрочный контракт, однако подробности не разглашаются.

«Вест Хэм» объявил о переходе сенегальца Диуфа

В прошлом году «Славия» приобрела Диуфа у норвежского «Тромсе» за 2,5 млн, а теперь отпустила в «Вест Хэм» за 22 млн. Эта продажа стала рекордной для чешского футбола. В составе пражан сенегалец провел 50 матчей, забив 9 голов и сделав 4 результативных передач, а также выиграл чемпионат Чехии.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Астон Вилла» приобрела вратаря у французского «Бреста»
Вчера, 18:26
«Ливерпуль» и «Арсенал» устроили гонку вооружений. Будет много топ-трансферов – накроет даже «Ньюкасл»
Вчера, 16:25Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
Официально«Эвертон» купил вратаря Траверса у «Борнмута»
Вчера, 14:30
ОфициальноНападающий «Вальядолида» Моро стал игроком «Аякса»
Вчера, 13:48
ОфициальноБывший защитник «Тоттенхэма» переходит в «Бешикташ»
Вчера, 12:55
Официально«Мальорка» купила полузащитника Торре у «Барселоны»
Вчера, 12:24
 
Все комментарии
LevaSamara
LevaSamara ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 05:02, ред.
А. Нет. Это однофамилец вроде.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:09
Я уже раньше знал игрока с такой фамилией... Родственник или однофамилец?
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:14
Надеюсь что это хорошее приобретение. 👍
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 