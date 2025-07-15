«Вест Хэм» объявил о переходе сенегальца Диуфа

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вчера, 21:03

Лондонский «Вест Хэм» объявил о переходе полузащитника сборной Сенегала из пражской «Славии».

С 20-летним футболистом, который может играть по всему левому флангу, заключен долгосрочный контракт, однако подробности не разглашаются.

В прошлом году «Славия» приобрела Диуфа у норвежского «Тромсе» за 2,5 млн, а теперь отпустила в «Вест Хэм» за 22 млн. Эта продажа стала рекордной для чешского футбола. В составе пражан сенегалец провел 50 матчей, забив 9 голов и сделав 4 результативных передач, а также выиграл чемпионат Чехии.