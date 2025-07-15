Тер Штеген тренируется индивидуально из-за проблем со спиной

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген уже третий день подряд тренируется индивидуально во время межсезонной подготовки.
Источник сообщает, что немец постоянно жалуется на боли в спине.
Напомним, что в минувшем сезоне голкипер сыграл лишь девять матчей из-за тяжелой травмы колена. Нынешним летом испанская пресса постоянно публикует информацию о возможном расставании тер Штегена с каталонцами из-за трудностей в отношениях с главным тренером Хансом-Дитером Фликом.
трудности нарастают, короче
трудности нарастают, короче