Тер Штеген тренируется индивидуально из-за проблем со спиной

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вчера, 20:30

Вратарь «Барселоны» уже третий день подряд тренируется индивидуально во время межсезонной подготовки.

Источник сообщает, что немец постоянно жалуется на боли в спине.

Напомним, что в минувшем сезоне голкипер сыграл лишь девять матчей из-за тяжелой травмы колена. Нынешним летом испанская пресса постоянно публикует информацию о возможном расставании тер Штегена с каталонцами из-за трудностей в отношениях с главным тренером .