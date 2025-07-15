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Тер Штеген тренируется индивидуально из-за проблем со спиной

вчера, 20:30

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген уже третий день подряд тренируется индивидуально во время межсезонной подготовки.

Источник сообщает, что немец постоянно жалуется на боли в спине.

Напомним, что в минувшем сезоне голкипер сыграл лишь девять матчей из-за тяжелой травмы колена. Нынешним летом испанская пресса постоянно публикует информацию о возможном расставании тер Штегена с каталонцами из-за трудностей в отношениях с главным тренером Хансом-Дитером Фликом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:19
со спиной, с тренером ...
трудности нарастают, короче
scjf4gqe22vx
scjf4gqe22vx
вчера в 22:31, ред.
Спина это серьезно,поэтому контракт надо досидеть,а там видно будет
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:09
Тер Штегену придётся привыкнуть к тому, что он не нужен Барселоне.
shlomo
shlomo
вчера в 21:06
Здоровья ему... но спина это уже серьезно.... будет мешать играть.
Гость
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