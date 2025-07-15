«Филадельфия Юнион» — «Клуб де Фут Монреаль». Прогноз на матч МЛС (17.07.2025)

1752606090

15 июля 2025, 22:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Филадельфии Юнион» составляет 1.42. Поставить на «Монреаль» можно за 7.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.58. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Филадельфия Юнион» на данный момент занимает лидирующую позицию в чемпионате Восточной Конференции. У команды заработано 43 очка, от второго места её отделяет всего один балл. Два последних матча «Филадельфии Юнион» завершились поражением от «Нешвилла» (0:1), и победой над «Нью-Йорк Рэд Буллс» (2:0).

«Монреаль» расположился лишь на самом последнем, 15, месте в чемпионате Восточной Конференции. У него заработано 15 очков за прошедшие 22 матча. Разница мячей отрицательная, 19 забитых и 41 пропущенный. Две последние игры «Монреаля» завершились ничьими с «Форге» (2:2), и «Орландо Сити» (1:1)

Информация для ставок

«Филадельфия Юнион» проиграла два раза за десять последних матчей

«Монреаль» выиграл всего один раз из пяти игр

Пять из шести последних встреч «Филадельфии Юнион» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики, советуем сделать прогноз на победу хозяев за 1.42 в букмекерской конторе Пари.