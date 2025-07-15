Матвей Сафонов оценил свой первый сезон в ПСЖ

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вчера, 21:49

Вратарь сборной России оценил свой первый сезон в «Пари Сен-Жермен» и поделился эмоциями от поражения в финале Клубного чемпионата мира.

Вот, что написал футболист в своем телеграм-канале:

Завершать турнир поражением в финале – всегда тяжело. Честно говоря, за последний год я уже успел подзабыть, что такое горечь поражения. Тем не менее, даже из негативного опыта важно извлекать уроки. Надеюсь, это поражение станет для нас напоминанием о том, что победы не приходят сами собой – за ними стоит ежедневная работа. Что касается меня, это был отличный первый сезон в Европе: трофеи, яркие эмоции, новые знакомства и колоссальный опыт. Конечно, хочется получать больше игрового времени. И это как раз то, на что я сам могу влиять своей работой.