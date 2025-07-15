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Матвей Сафонов оценил свой первый сезон в ПСЖ

вчера, 21:49
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Вратарь сборной России Матвей Сафонов оценил свой первый сезон в «Пари Сен-Жермен» и поделился эмоциями от поражения в финале Клубного чемпионата мира.

Вот, что написал футболист в своем телеграм-канале:

Завершать турнир поражением в финале – всегда тяжело. Честно говоря, за последний год я уже успел подзабыть, что такое горечь поражения. Тем не менее, даже из негативного опыта важно извлекать уроки. Надеюсь, это поражение станет для нас напоминанием о том, что победы не приходят сами собой – за ними стоит ежедневная работа.

Что касается меня, это был отличный первый сезон в Европе: трофеи, яркие эмоции, новые знакомства и колоссальный опыт. Конечно, хочется получать больше игрового времени. И это как раз то, на что я сам могу влиять своей работой.

Сафонов перешел в ПСЖ минувшим летом из «Краснодара» за 20 млн евро. Всего он сыграл за парижский клуб 17 матчей, пропустив 13 мячей, а также семь раз не позволил соперникам поразить свои ворота.

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Все комментарии
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 08:29
Матвей Сафонов: "В целом, лавка удобная, сидеть можно. Медальки всякие дают, зп хорошая, футбол смотрю с первых рядов. Бывают трудности конечно, когда меня заставляют играть, но это происходит не часто и меня это устраивает. До Захаряна мне далеко, конечно, но в целом все нравится".
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 06:23
Сафонов бы легко отбил эти удары от Палмера
112910415
112910415
сегодня в 06:17
выиграл много, вспотел не сильно ...
sca2ckkambss
sca2ckkambss
сегодня в 05:49
Молодец Мотя, трофеев набрался, не его вина что у него сильный конкурент
Kosmos58
Kosmos58 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 05:29
Да, практически гол за игру ... Стоял против Барсы, Реала, Баварии, Интера ...
brooks
brooks
сегодня в 01:00
Я когда прочитал названия клубов Лиги Чемпионов, чуть язык не сломал. Откуда такие названия?
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:19
Мебельные аналитики получается)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:36, ред.
Мотя постеснялся назвать свое главное достижение. Он сидя на лавке сумел заработать и отдать наконец то алименты на свою дочь! Вот это единственный его реальный успех
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:21
хороший сезон, практически нет пропущенных голов
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:19
Конечно хочется быть великим или на крайний случай быть рядом с ними - на расстоянии одной лавочки....)
А так поздравок за 17 игр...
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:14
Мотя молодец. Не разучился выигрывать, получил огромный опыт...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:09
Хоть на лавке, но наград наполучал
drug01
drug01
вчера в 23:08
Надо держаться и больше работать!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:50, ред.
С лавки ему видней!! Скажут я диванный эксперт, именно как коллегу по по цеху могу судить))
Vilar
Vilar
вчера в 22:34
"... яркие эмоции, новые знакомства ..." Мотя, аккуратно, там алименты не меньше наших, если не больше.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:12
Хотелось бы не самооценки...а восторженных оценок зрителей...партнёров по команде и тренеров....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:05
И за всем этим наблюдал со скамейки, так сказать из первого ряда.Не то что мы-по телевизору)Счастливчик.И алименты выплатил.Первый хранцузский сезон удался, безусловно)
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:04
ну хз. был в Беларуси такой футболист Глеб. кто-нибудь знает что он после Арсенала играл за Барселону и выиграл ЛЧ 2009? ну как играл, сидел на лавке в заявке ни разу не вышедши. грош цена таким трофеям. так же заслужили тогда и массажисты и те кто водичку носит. примерно одинаков вклад. Ну сафонов хоть пару игр сыграл все же, поэтому вроде и молодец
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 21:54
Думаю, сезон получился для Матвея суперуспешным: выиграл ЛЧ, внутренние турниры во Франции, дошел до финала КЧМ. Конечно жаль, что Сафонов мало играет, но при здоровом Доннарумме иного нельзя было ожидать.
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