Сергей Семак помог спасти человека с эпилепсией

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак помог спасти человека, страдающего от эпилепсии.
О произошедшем рассказал источнику очевидец, заодно прислав фотографию:
8 июля в 9:30 утра я ехал по Выборгской набережной и увидел, как на тротуаре человеку стало плохо. Перестроился в крайний ряд, остановился, включил аварийку. Скорее выбежал, чтобы ему помочь, так как это была эпилепсия, но я знаю, как действовать в данных ситуациях. Затем подбежал ещё один человек, и мы начали вдвоём оказывать помощь. А немного позже к нам подошёл ещё один мужчина, и по голосу я его узнал, ведь это был Сергей Богданович.
Втроём мы привели его в чувства дождались пока человек более-менее очнётся. Когда же он пришёл в себя, я уехал, а Сергей Богданович остался с парнишкой ждать скорую, которую мы вызывали.
Семак возглавляет «Зенит» с 29 мая 2018 года. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга шесть раз выиграл чемпионат России.
Внизу забыли добавить, что Сергей играл за ПСЖ , который проиграл в финале КЧМ
Внизу забыли добавить, что Сергей играл за ПСЖ , который проиграл в финале КЧМ
Но забыв добавить , что на 100 летний юбилей проиграл все турниры и не выиграл не одного трофея!
Но забыв добавить , что на 100 летний юбилей проиграл все турниры и не выиграл не одного трофея!
А теперь реплика персонально фанату - мореплавателю. Мы не против благородных поступков и не осуждаем их. Мы против противного пиара на этом человека, который реально не имел никакого отношения к спасению больного. Семак остановился из любопытства. Никакого геройства и благородства в его поступке не было. Ясно, что автор рассчитывает на гонорар от Семака. Но зачем же нам лапшу на уши вешать?
А теперь реплика персонально фанату - мореплавателю. Мы не против благородных поступков и не осуждаем их. Мы против противного пиара на этом человека, который реально не имел никакого отношения к спасению больного. Семак остановился из любопытства. Никакого геройства и благородства в его поступке не было. Ясно, что автор рассчитывает на гонорар от Семака. Но зачем же нам лапшу на уши вешать?
Но... одолевают смутные сомнения, что т.н. тайный источник и т.н. очевидец,
"... на нашего Буншу похож…"
Но... одолевают смутные сомнения, что т.н. тайный источник и т.н. очевидец,
"... на нашего Буншу похож…"
Хотя - нет.
Это для тех, кто в ТО время попал в медвытрезвитель.
Ну, тогда - "Лучшие люди нашего города". )
Хотя - нет.
Это для тех, кто в ТО время попал в медвытрезвитель.
Ну, тогда - "Лучшие люди нашего города". )