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Сергей Семак помог спасти человека с эпилепсией

вчера, 18:01

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак помог спасти человека, страдающего от эпилепсии.

О произошедшем рассказал источнику очевидец, заодно прислав фотографию:

8 июля в 9:30 утра я ехал по Выборгской набережной и увидел, как на тротуаре человеку стало плохо. Перестроился в крайний ряд, остановился, включил аварийку. Скорее выбежал, чтобы ему помочь, так как это была эпилепсия, но я знаю, как действовать в данных ситуациях. Затем подбежал ещё один человек, и мы начали вдвоём оказывать помощь. А немного позже к нам подошёл ещё один мужчина, и по голосу я его узнал, ведь это был Сергей Богданович.

Втроём мы привели его в чувства дождались пока человек более-менее очнётся. Когда же он пришёл в себя, я уехал, а Сергей Богданович остался с парнишкой ждать скорую, которую мы вызывали.

Семак возглавляет «Зенит» с 29 мая 2018 года. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга шесть раз выиграл чемпионат России.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ просто_так (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:52
И свое мировоззрение, взгляды на жизнь пропагандируешь. Исходя из богатого жизненного опыта.?
Sergo81
Sergo81 ответ просто_так (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:50
Я вот помню развлекался раньше в гиперах, бросал банкноту из банка приколов на пол и смотрели, кто клюнет. Очень разные люди подбирали, изощрённо так, чтоб не палится. Ставили тележки и наклонялись колесо посмотреть))
Sergo81
Sergo81
вчера в 22:43
При эпилепсии не нужно оказывать никакой помощи. Только следить, чтобы не ударился человек и не захлебнулся/подавился. Но как бы там не было, молодцы все, кто остановился и подошёл к упавшему. Сейчас большая редкость, чтобы кто-то подошёл вот так и помог. Я не буду спрашивать, кто помог бы в такой ситуации, но считаю, что такое медийное лицо как Семак, заставит многих задуматься о помощи людям, вот так однажды упавшим. Может для этого и новость.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ просто_так (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:27
Обычно на соккере таких прозорливых, как ты. , не бывает. Это редкость!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:03
Здоровья парню, страшная болезнь.
Внизу забыли добавить, что Сергей играл за ПСЖ , который проиграл в финале КЧМ
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ viv (раскрыть)
вчера в 21:02
Просто гонорары за лживую лесть никто в Газпроме не отменял. а наоборот это поощряется.
viv
viv
вчера в 20:01
И зачем в этой новости про спасение человека надо было упоминать что Семак шесть раз выигрывал чемпионат ?
Но забыв добавить , что на 100 летний юбилей проиграл все турниры и не выиграл не одного трофея!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:00
Ребята, а у меня есть новость. Из того же источника. Оказывается чуть раньше с охраной мимо проезжал самый главный фраер-гопник Газпрома Медведев. У края проезжей части стояла старушка с палочной. Фраер приказал остановить кортеж, вышел и несмотря на возражения , перевел старушку на другую сторону. Вместо благодарности бабуля сказала ему " Милый, а мне не надо было дорогу переходить, я просто стояла и смотрела" Вопрос на засыпку. Это тоже благородный поступок?
А теперь реплика персонально фанату - мореплавателю. Мы не против благородных поступков и не осуждаем их. Мы против противного пиара на этом человека, который реально не имел никакого отношения к спасению больного. Семак остановился из любопытства. Никакого геройства и благородства в его поступке не было. Ясно, что автор рассчитывает на гонорар от Семака. Но зачем же нам лапшу на уши вешать?
lotsman
lotsman
вчера в 19:50
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 19:03
    Молодец Богданович помог и всё такое ну зачем внизу вот эти про шесть чемпионств
    Vilar
    Vilar ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 18:58
    Коллега, мне всё было понятно, думаю, как и Вам.
    Но... одолевают смутные сомнения, что т.н. тайный источник и т.н. очевидец,
    "... на нашего Буншу похож…"
    derrik2000
    derrik2000 ответ Vilar (раскрыть)
    вчера в 18:48, ред.
    Текст, где указаны все заслуги Семака перед Зенитом, НЕ ВЫДЕЛЕН КУРСИВОМ, т. е. это уже дополнение от корреспондента.
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 18:46
    Прямо на стенд "НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО".
    Хотя - нет.
    Это для тех, кто в ТО время попал в медвытрезвитель.

    Ну, тогда - "Лучшие люди нашего города". )
    Vilar
    Vilar
    вчера в 18:44
    А нахрена "источнику" "очевидец" расшифровал, что неизвестный мужчина, который помог спасти человека с эпилепсией, возглавляет Зенит с 2018 г. и шесть раз выиграл чемпионат России, скромнее надо быть, Сергей Богданович.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 18:32
    ...и до приезда скорой ходил по воде, раздавал деньги бедным и хлеба голодным...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:15
    И какова же роль Семака непонятно. Он подошел, когда люди уже оказали помощь. И остался ждать приезда скорой. В этом помощь ? Газпром мог бы оказывать реальную помощь больным детям в РФ, не тратя миллиарды на удовлетворение амбиций Миллера, Медведева, да и Семака тоже, а отдав эти деньги на лечение нуждающихся.
    roma33rus
    roma33rus
    вчера в 18:14
    Всегда уважал его! Мужик!
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