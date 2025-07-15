«Орландо Сити» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз на матч МЛС (17.07.2025)

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15 июля 2025, 16:40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Орландо Сити», а коэффициент на их победу составляет 1.68. Успех «Нью-Йорк Сити» оценивается по коэффициенту 4.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.62. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.3. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Орландо Сити» на данный момент смог забраться на шестую строчку в чемпионате Восточной конференции. За прошедшие 22 матча команда сумела заработать 35 очков. Разница мячей удивительная, 40 забитых и 29 пропущенных. Две последние игры «Орландо Сити» завершились ничьими с «Шарлоттом» (2:2), и «Монреалем» (1:1).

«Нью-Йорк Сити» в турнирной таблице расположился сразу за своим сегодняшним оппонентом. На седьмое место команда попала, заработав 31 очко за 21 матч. Разница мячей положительная, 27 забитых и 24 пропущенных. Две последние встречи «Нью-Йорк Сити» завершились победой над «Торонто» (3:1), и поражением от «Шарлотта».

Информация для ставок

«Орландо Сити» проиграл всего один матч из пяти последних

«Нью-Йорк Сити» выиграл четыре раза за десять игр

Четыре прошедшие встречи «Орландо Сити» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.