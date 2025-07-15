«Зенит» готов платить Риосу в два раза больше, чем «Рома»

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вчера, 20:43

Появилась новая информация о переговорах бразильского «Палмейраса» с итальянской «Ромой» и российским «Зенитом» о возможной продаже полузащитника .

Как сообщает источник, «Зенит» предлагал футболисту сборной Колумбии зарплату в два раза выше, чем «Рома». Если в Риме Риосу обещали 2,2 млн евро за сезон, то клуб из Санкт-Петербурга был готов платить от 4 до 5 млн.

Тем не менее колумбиец отклонил предложение «Зенит» и согласился на условия «Ромы». В свою очередь, итальянский клуб пока не может договориться с «Палмейрасом» о сумме компенсации.