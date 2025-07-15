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«Зенит» готов платить Риосу в два раза больше, чем «Рома»

вчера, 20:43

Появилась новая информация о переговорах бразильского «Палмейраса» с итальянской «Ромой» и российским «Зенитом» о возможной продаже полузащитника Ричарда Риоса.

Как сообщает источник, «Зенит» предлагал футболисту сборной Колумбии зарплату в два раза выше, чем «Рома». Если в Риме Риосу обещали 2,2 млн евро за сезон, то клуб из Санкт-Петербурга был готов платить от 4 до 5 млн.

Тем не менее колумбиец отклонил предложение «Зенит» и согласился на условия «Ромы». В свою очередь, итальянский клуб пока не может договориться с «Палмейрасом» о сумме компенсации.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:04
совсем странный, бестолковый Риос ! )
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:14
+1000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:11, ред.
Народное терпение очень прочное...даже у газпрома денег не хватит)...
adekvat
adekvat
вчера в 22:47
Парень выбрал футбол, а не деньги.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:15
Какое - ПЛАТИТЬ???
Какое - В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ???
Президент вето наложил (Или положил. Без упоминания слова "вето")) ) на повышение цен на коммуналку с 1-го июля!
Чем платить-то? ))
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:08
ну пока есть миллионы готовых 94 в яму и топить валежником, вместо того чтоб потребовать у страны газ домой, то Зенит все что хочет будет делать и платить сколько угодно. на терпилах ехать хорошо. будет как в том меме где на думе написали плакат "Да, мы ох--ели, и что?"))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:06
Такое ощущение, что в России больше не за что платить, кроме как за игрушки богачей.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:24
Вот интересно , а если у них не получится в этот типа "юбилейный" год взять чемп , то сколько же они в следующий выдуманный "юбилейный" сезон согласны будут платить условным Риосам и Жерсонам? Как Рону в лиге верблюдов? Может ну на фиг , отдать им чемпионства все сколько хотят , чтобы этот пир во время чумы закончился!!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:22
когда нет ФФП, разбрасываться деньгами не стыдно.
Зенит и остальные.
Capral
Capral
вчера в 21:15
Такое впечатление, что Газпром испытывает народное терпение на прочность...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:12
У меня остался один вопрос. Когда же этот беспредел Миллера за государственный счет кончится? Неужели на него управы нет? Это не просто позор, это позорище!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:06
Респект колумбийцу. Парень не повёлся
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:06
Риос: " я моюсь и у меня есть постоянное место жительство, поэтому в зенит не пойду"
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:01
Ну на нет и суда нет.... пусть играет где ему хочется.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:54
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