«Зенит» готов платить Риосу в два раза больше, чем «Рома»

Появилась новая информация о переговорах бразильского «Палмейраса» с итальянской «Ромой» и российским «Зенитом» о возможной продаже полузащитника Ричарда Риоса.
Как сообщает источник, «Зенит» предлагал футболисту сборной Колумбии зарплату в два раза выше, чем «Рома». Если в Риме Риосу обещали 2,2 млн евро за сезон, то клуб из Санкт-Петербурга был готов платить от 4 до 5 млн.
Тем не менее колумбиец отклонил предложение «Зенит» и согласился на условия «Ромы». В свою очередь, итальянский клуб пока не может договориться с «Палмейрасом» о сумме компенсации.
Какое - В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ???
Президент вето наложил (Или положил. Без упоминания слова "вето")) ) на повышение цен на коммуналку с 1-го июля!
Чем платить-то? ))
Какое - В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ???
Президент вето наложил (Или положил. Без упоминания слова "вето")) ) на повышение цен на коммуналку с 1-го июля!
Чем платить-то? ))
Зенит и остальные.
Зенит и остальные.