Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Европы 2018/2019

Игрок «Рейнджерс» — об «Уфе»: «Осталось еще одно тяжелое противостояние»

23 августа 2018, 00:02
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Центральный защитник «Рейнджерс» Коннор Голдсон поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы.

Дома мы играем в высоком темпе, который неприятен нашим соперникам. Нужно продолжать в том же духе. В Лиге Европы мы пока идем хорошо. Осталось еще одно тяжелое противостояние, а затем, если все будет хорошо и мы продолжим играть в свой футбол, попадем в групповую стадию.

Нам нужно превратить домашний стадион в крепость. Хочется, чтобы люди были запуганы, когда попадают к нам в дом, особенно учитывая шум нашей армии болельщиков.

Первая встреча состоится 23 августа в Шотландии. Команды рассудит польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мората планирует забить больше 30 голов за сезон
22 августа 2018
Вивес: «Хотим, чтобы Ракитич остался в „Барселоне“ на долгие годы»
22 августа 2018
Фавр: «Кого бы выбрал в свою команду из звезд ЧМ? Мбаппе и Азара!»
22 августа 2018
Вьери: «Тот, кто говорит, что Роналду стар, на самом деле ему завидует»
22 августа 2018
Вальверде: «Со сравнениями Месси и Роналду покончено»
22 августа 2018
Марлон: «„Сассуоло“ похож на „Барселону“ по своей философии»
22 августа 2018
Все комментарии
Saviola_0988
Saviola_0988
23 августа 2018 в 09:47
Тяжко будет Уфе..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 