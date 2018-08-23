Игрок «Рейнджерс» — об «Уфе»: «Осталось еще одно тяжелое противостояние»

Центральный защитник «Рейнджерс» поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы.

Дома мы играем в высоком темпе, который неприятен нашим соперникам. Нужно продолжать в том же духе. В Лиге Европы мы пока идем хорошо. Осталось еще одно тяжелое противостояние, а затем, если все будет хорошо и мы продолжим играть в свой футбол, попадем в групповую стадию.

Нам нужно превратить домашний стадион в крепость. Хочется, чтобы люди были запуганы, когда попадают к нам в дом, особенно учитывая шум нашей армии болельщиков.