Кверквелия: «„Локомотив“ сделает всё, чтобы вновь попасть в Лигу чемпионов»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия заявил, что московская команда по итогам этой кампании вновь намерена сыграть в Лиге чемпионов. В текущем сезоне «железнодорожники» уже играли в ЛЧ, но в квартете с «Шальке», «Порту» и «Галатасараем» заняли последнее место.
ЛЧ - это сказка! Мечта каждого футболиста сыграть и вернуться. Вообще другой уровень. Особенно гимн. Я когда его слушал перед матчами, стоя на поле, просто плакать хотел. Обидно, что всё получилось так, как получилось. Но сделаем всё, чтобы попасть в Лигу чемпионов вновь. У нас всё для этого есть.
Матч в Турции был очень обидный. По-игроцки мы не проиграли им, просто сами допустили серьёзные ошибки при каждом пропущенном мяче. Могли сравнивать счёт в первом тайме, даже у меня хороший шанс для гола был. Если бы забили, всё пошло иначе. Но это футбол, из-за этого в футболе интересно. Случилось так, как случилось. Жизнь продолжается, футбол продолжается.
получать тумаки и шишки, но стараться - снова и снова
результат придёт постепенно
получать тумаки и шишки, но стараться - снова и снова
результат придёт постепенно
Главное для Локо было в этот раз не повторить мясные 1:18 0/0/6. Что им и удалось!
Главное для Локо было в этот раз не повторить мясные 1:18 0/0/6. Что им и удалось!
А по поводу некоторых, которые задают вопрос зачем Локо ЛЧ, могу посоветовать одно, спросите у своих команд зачем им ЛЧ и вообще еврокубки. За последние годы российские команды, мягко говоря не блещут там. Если в ЛЕ ещё, чего то можем, то ЛЧ полный провал.
А по поводу некоторых, которые задают вопрос зачем Локо ЛЧ, могу посоветовать одно, спросите у своих команд зачем им ЛЧ и вообще еврокубки. За последние годы российские команды, мягко говоря не блещут там. Если в ЛЕ ещё, чего то можем, то ЛЧ полный провал.