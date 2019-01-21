Кверквелия: «„Локомотив“ сделает всё, чтобы вновь попасть в Лигу чемпионов»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 52’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Кверквелия: «„Локомотив“ сделает всё, чтобы вновь попасть в Лигу чемпионов»

21 января 2019, 08:56

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия заявил, что московская команда по итогам этой кампании вновь намерена сыграть в Лиге чемпионов. В текущем сезоне «железнодорожники» уже играли в ЛЧ, но в квартете с «Шальке», «Порту» и «Галатасараем» заняли последнее место.

ЛЧ - это сказка! Мечта каждого футболиста сыграть и вернуться. Вообще другой уровень. Особенно гимн. Я когда его слушал перед матчами, стоя на поле, просто плакать хотел. Обидно, что всё получилось так, как получилось. Но сделаем всё, чтобы попасть в Лигу чемпионов вновь. У нас всё для этого есть. 

Матч в Турции был очень обидный. По-игроцки мы не проиграли им, просто сами допустили серьёзные ошибки при каждом пропущенном мяче. Могли сравнивать счёт в первом тайме, даже у меня хороший шанс для гола был. Если бы забили, всё пошло иначе. Но это футбол, из-за этого в футболе интересно. Случилось так, как случилось. Жизнь продолжается, футбол продолжается. 
 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   174 / 808
21 января в 17:18
Нечего ему там делать, только позорятся
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 808
21 января в 14:49
Удачи в этом крайне не простом деле, железнодорожники! Все в ваших руках и ногах)
112910415
112910415
   41 / 808
21 января в 12:43
всё верно!
получать тумаки и шишки, но стараться - снова и снова
результат придёт постепенно
161регион
161регион
   62 / 808
21 января в 11:57
Жд лиж бы попозориться в ЛЧ.....
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил viv
   107 / 808
21 января в 11:43
Цель поставлена хорошая, да и первый заход в ЛЧ получился у Локо - как говорят, "первый блин комом". Это хряки каждый год ставят антирекорды в еврокубках.
Главное для Локо было в этот раз не повторить мясные 1:18 0/0/6. Что им и удалось!
13 RUS
13 RUS
   284 / 808
21 января в 10:35
Тухлятские спартачи уже рулят что к чему,забыв про 0-7 и недавние унижения
Kerri
Kerri
   228 / 808
21 января в 10:34
Весна все расставит по своим местам.
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
   236 / 808
21 января в 10:09
Кто же даст это вам сделать? Гыгыгы
Тебе твой друг вопрос задал:"Зачем зениту ЛЧ?".Ответь по-братски))
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   8 / 808
21 января в 10:08
Кто же даст это вам сделать? Гыгыгы
А кто не даст? Не уж-то Зенит? Ой, Степа, не смеши, вы уже и забыли, что есть такой турнир, как Лига чемпионов. Зениту никто и мешать не будет, он сам сольет.
Байкал-38.
Байкал-38.
   17 / 808
21 января в 10:08
У Локо очень приличный состав, который должен бороться за золото, вот только реализацию моментов подтянуть надо.
А по поводу некоторых, которые задают вопрос зачем Локо ЛЧ, могу посоветовать одно, спросите у своих команд зачем им ЛЧ и вообще еврокубки. За последние годы российские команды, мягко говоря не блещут там. Если в ЛЕ ещё, чего то можем, то ЛЧ полный провал.
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   44 / 808
21 января в 09:56
А это вам надо? Чтобы потом как рекордсмены вылететь?
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
21 января в 09:53
Кто же даст это вам сделать? Гыгыгы
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   53 / 808
21 января в 09:53
Предыдущего попадоса в ЛЧ видать мало
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 808
21 января в 09:46
Посмотрим .
Морозовский
Морозовский
   36 / 808
21 января в 09:42
Да, у вас всё для этого есть! Вам всё дали, даже больше! Отдачи только ноль.
Казанский
Казанский ответил Palex
   236 / 808
21 января в 09:35
Так как вы в ЛЧ феерите, любой по завидует.
И вас с очередным полуфиналом ЛЧ))
Казанский
Казанский ответил FILL3286
   236 / 808
21 января в 09:35
что бы опять позориться как кони обычно
Да не,кони же не позорятся в ЛЧ,а просто уступают в упорной борьбе,т.к. место в группе для них не основная цель,а приоритетом является весенняя стадия за чемпионство в РПЛ и призовые за попадание в ЛЧ))Это за все остальные клубы в еврокубках стыдно,а за конюшню гордость распирает и за их хитроумный план
Palex
Palex ответил FILL3286
   281 / 808
21 января в 09:35
Так как вы в ЛЧ феерите, любой по завидует.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
21 января в 09:34
Пять команд реально претендуют на три путевки. Кому то придется "уйти" в ЛЕ, а может и "покурить" .
viv
viv
   47 / 808
21 января в 09:22
Зачем?
FILL3286
FILL3286 ответил Казанский
   15 / 808
21 января в 09:19
В каком смысле для чего?
что бы опять позориться как кони обычно
Казанский
Казанский ответил cska plus
   236 / 808
21 января в 09:17
Попробуйте но сложно будет, с другой стороны для чего?
В каком смысле для чего?
cska plus
cska plus
   12 / 808
21 января в 09:15
Попробуйте но сложно будет, с другой стороны для чего?
cevin cigan
cevin cigan
   113 / 808
21 января в 09:11
..."когда я слушал гимн ЛЧ,мне хотелось плакать..." Я когда смотрел вас в ЛЧ,мне тоже хотелось плакать!!!!
Т34
Т34
   8 / 808
21 января в 09:08
Многие сделают все, чтобы попасть в Лигу чемпионов, но кто попадет никто не знает. Для того и бывают турниры, но одного желания мало. Надо работать, а не болтать.
Знатог
Знатог
   438 / 808
21 января в 09:07
Кочегара нет хорошего.
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