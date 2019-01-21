Кверквелия: «„Локомотив“ сделает всё, чтобы вновь попасть в Лигу чемпионов»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия заявил, что московская команда по итогам этой кампании вновь намерена сыграть в Лиге чемпионов. В текущем сезоне «железнодорожники» уже играли в ЛЧ , но в квартете с «Шальке», «Порту» и «Галатасараем» заняли последнее место.

ЛЧ - это сказка! Мечта каждого футболиста сыграть и вернуться. Вообще другой уровень. Особенно гимн. Я когда его слушал перед матчами, стоя на поле, просто плакать хотел. Обидно, что всё получилось так, как получилось. Но сделаем всё, чтобы попасть в Лигу чемпионов вновь. У нас всё для этого есть.

Матч в Турции был очень обидный. По-игроцки мы не проиграли им, просто сами допустили серьёзные ошибки при каждом пропущенном мяче. Могли сравнивать счёт в первом тайме, даже у меня хороший шанс для гола был. Если бы забили, всё пошло иначе. Но это футбол, из-за этого в футболе интересно. Случилось так, как случилось. Жизнь продолжается, футбол продолжается.

