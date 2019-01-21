Борис Игнатьев: «Игра „Зенит“ – „Локомотив“ будет очень принципиальной»

21 января 2019, 00:23

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Локомотив», который пройдет в рамках товарищеского турнира в Катаре, где также сыграют «Спартак» и «Ростов».

Игра «Зенит» – «Локомотив» будет очень принципиальной, с большим количеством борьбы. Но итоговый результат матча не будет самоцелью для одной из команд. Сейчас самое главное — заложить базу и хорошо подготовиться к весенней части чемпионата страны.

Матч «Зенит» - «Локомотив» состоится 22 января и начнется в 20:00 мск.