Борис Игнатьев: «Игра „Зенит“ – „Локомотив“ будет очень принципиальной»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Локомотив», который пройдет в рамках товарищеского турнира в Катаре, где также сыграют «Спартак» и «Ростов».
Игра «Зенит» – «Локомотив» будет очень принципиальной, с большим количеством борьбы. Но итоговый результат матча не будет самоцелью для одной из команд. Сейчас самое главное — заложить базу и хорошо подготовиться к весенней части чемпионата страны.
Матч «Зенит» - «Локомотив» состоится 22 января и начнется в 20:00 мск.
Не понимаю как можно объединить такие понятия как "борьбу и принципиальность" с "не самоцелью результата и товарищеский характер матчей".....либо одно либо другое....
"Матч Премьер" и так походу в народе не в почёте....а здесь ещё турнир "по внеочередному пополнению лазаретов" нарисовали...)))
ЦСКА и Краснодар прекрасно проводят подготовку и без участия в этом "престижном" соревновании...))
Не понимаю как можно объединить такие понятия как "борьбу и принципиальность" с "не самоцелью результата и товарищеский характер матчей".....либо одно либо другое....
"Матч Премьер" и так походу в народе не в почёте....а здесь ещё турнир "по внеочередному пополнению лазаретов" нарисовали...)))
ЦСКА и Краснодар прекрасно проводят подготовку и без участия в этом "престижном" соревновании...))
Посмотреть на Лео Паредаса последний раз, вспомнить как выглядит Питерская Маркиза.
Посмотреть на Лео Паредаса последний раз, вспомнить как выглядит Питерская Маркиза.
но, конечно, не очень...
но, конечно, не очень...