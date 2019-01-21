Агент: «Ари много кому интересен, но приоритет для нас - „Краснодар“»

Оливер Кабрера, представитель нападающего «Краснодара» Ари, прокомментировал информацию о том, что «быки» предложат его подопечному новый контракт, который, по слухам, будет рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон.
Всё возможно, впереди еще серьезный процесс обсуждений. Ари — хороший игрок и интересен многим клубам. Не исключения и российские команды, особенно, когда у него есть паспорт РФ. Но, безусловно, в первую очередь мы будем договариваться с «Краснодаром», где он чувствует себя очень комфортно.