Агент: «Ари много кому интересен, но приоритет для нас - „Краснодар“»

21 января 2019, 08:47

Оливер Кабрера, представитель нападающего «Краснодара» Ари, прокомментировал информацию о том, что «быки» предложат его подопечному новый контракт, который, по слухам, будет рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон.