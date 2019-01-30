«Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу»

«Манчестер Сити» уступил на выезде «Ньюкаслу» в рамках 24-го тура АПЛ. «Горожане» продолжают отставать от лидирующего «Ливерпуля» на 4 очка. «Красные» имеют матч в запасе - сегодня они дома сыграют против «Лестера». «Ньюкасл» поднимается на 14 позицию, набрав 24 пункта.
Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк
«Ньюкасл Юнайтед» - «Манчестер Сити» 2:1 (0:1)
Голы: Рондон 66, Ритчи 80 (пенальти) - Кун Агуэро 1
«Ньюкасл Юнайтед»: Шер, Лассельс, Лежен, Йедлин, Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Перес (Манкильо 90+1), Атсу (Кенеди 87), Рондон
Главный тренер: Бенитес Рафаэль.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Данило (Гюндоган 83), Фернандиньо, Де Брюйне (Бернарду Силва 65), Сильва, Стерлинг, Сане (Габриэл Жезус 73), Кун Агуэро
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Де Брюйне 18, Стерлинг 34, Перес 55, Шер 72, Ляпорт 90+2
Судья: Тирни Пол.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В прошлом туре «горожане» обыграли «Хаддерсфилд».
Аж целых три гола Ньюкаслу и Бернли забили. Талант.))))
Аж целых три гола Ньюкаслу и Бернли забили. Талант.))))
Сити аукнулись кубковые игры. Не зря Клопп их слил.
У и как то слишком самоуверенно вели себя игроки МанСити во втором тайме.
Такое обычно наказывается.
Теперь у Ливерпуля задача становится немного проще.
Сити аукнулись кубковые игры. Не зря Клопп их слил.
У и как то слишком самоуверенно вели себя игроки МанСити во втором тайме.
Такое обычно наказывается.
Теперь у Ливерпуля задача становится немного проще.
Арбитр клоун, лютое 12.
Короче, не расстроюсь, если Ливерпуль возьмет АПЛ. Удачи мерсисайдцам.
Арбитр клоун, лютое 12.
Короче, не расстроюсь, если Ливерпуль возьмет АПЛ. Удачи мерсисайдцам.
2йтайм Ньюкасл отыграл великолепно , парни бились как за Сталинград ...Рад за Бенитеса и ко, если этому тренеру дать полную свободу действий и хотя бы средненький бюджет то этот гений тащит ..
Матч стоивший Сити чемпионства !! Вангую!!
2йтайм Ньюкасл отыграл великолепно , парни бились как за Сталинград ...Рад за Бенитеса и ко, если этому тренеру дать полную свободу действий и хотя бы средненький бюджет то этот гений тащит ..
Матч стоивший Сити чемпионства !! Вангую!!
Беня красава, натянул каталонского физрука
Беня красава, натянул каталонского физрука
Физрук-Пепка опять жидко обделался)
Барсучата в трауре)
Ньюкасл с волевой победой!
Физрук-Пепка опять жидко обделался)
Барсучата в трауре)
Ньюкасл с волевой победой!