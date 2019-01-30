«Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Кристал Пэлас - - -
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Челси - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Лестер Сити - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Нант -:-  Сент-Этьен - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 90’ Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 0:1 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас - - -
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин -:- Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
сегодня Логотип футбольный клуб НецечаНецеча -:- Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джазира (Абу-Даби)Аль-Джазира -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Академия ПандевАкадемия Пандев - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон -:- Логотип футбольный клуб Рио ГрандеРио Гранде - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 73’ Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
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«Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу»

сегодня, 00:56
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» уступил на выезде «Ньюкаслу» в рамках 24-го тура АПЛ. «Горожане» продолжают отставать от лидирующего «Ливерпуля» на 4 очка. «Красные» имеют матч в запасе - сегодня они дома сыграют против «Лестера». «Ньюкасл» поднимается на 14 позицию, набрав 24 пункта.

Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк

«Ньюкасл Юнайтед» - «Манчестер Сити» 2:1 (0:1)
Голы: Рондон 66, Ритчи 80 (пенальти) - Кун Агуэро 1

«Ньюкасл Юнайтед»: Шер, Лассельс, Лежен, Йедлин, Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Перес (Манкильо 90+1), Атсу (Кенеди 87), Рондон
Главный тренер: Бенитес Рафаэль.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Данило (Гюндоган 83), Фернандиньо, Де Брюйне (Бернарду Силва 65), Сильва, Стерлинг, Сане (Габриэл Жезус 73), Кун Агуэро
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Де Брюйне 18, Стерлинг 34, Перес 55, Шер 72, Ляпорт 90+2

Судья: Тирни Пол.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В прошлом туре «горожане» обыграли «Хаддерсфилд».

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Вчера, 21:51 Комментарии255
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Все комментарии
SWANSEA CITY
SWANSEA CITY
сегодня в 01:47
Это Англия сынок!
anyway
anyway
   132 / 784
сегодня в 01:44
если у агуэро или сильвы не прет, то мешок особо тащить некому, несмотря на все вбуханые деньги арабского папика
la-respect0
la-respect0 ответил Иван Пойлов
сегодня в 01:32
Никогда не ставьте на фаворитов в АПЛ , да и в Шипе тоже.
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   16 / 784
сегодня в 01:30
Молодцы манчестерские мешки.))))))
Аж целых три гола Ньюкаслу и Бернли забили. Талант.))))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   97 / 784
сегодня в 01:20
Ливерпуль чемпион.Гвардиола без Месси не добьете высочайших результатов,как победа в ЛЧ.Его подтолкнули к вершине популярности, звездный состав Барсы,он чрезмерный тикитакишник.Должен учиться у Вальверде,как улучшить игру без Месси.
Martini_1987
Martini_1987
   183 / 784
сегодня в 01:18
Даже после этого поражения сити, ощущения безопасности того, что обыграй мы лис завтра- совсем нет, это АПЛ, мать ее, а не какая-то там бубнес лига, или унылый сериал, где все заранее ясно.
a3r3v3
a3r3v3
   155 / 784
сегодня в 01:11
Манчестеры сегодня в ауте
Ice van Reed
Ice van Reed ответил allemz
   223 / 784
сегодня в 01:11
Позор и стыд. Это не чемпионская игра, в этом сезоне титул не возьмем. МЛЯТЬ, ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОЛА БРОСИЛИ ИГРАТЬ, ЧЕМПИОНЫ ТАК НЕ ИГРАЮТ! Если с аутсайдерами теряем очки, значит еще не раз потеряем. В песду эту АПЛ... Арбитр клоун, лютое 12. Короче, не расстроюсь, если Ливерпуль возьмет АПЛ. Удачи мерсисайдцам.
Подними правую руку, резко опусти и скажи ну и хрен с ним с Ньюкаслом!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Klaus-S
   8 / 784
сегодня в 01:10
Не ожидал. После пропущенного гола на 1-й минуте в сердцах обозвал нехорошими словами игроков Ньюкасла. Но они просто молодцы. Сити аукнулись кубковые игры. Не зря Клопп их слил. У и как то слишком самоуверенно вели себя игроки МанСити во втором тайме. Такое обычно наказывается. Теперь у Ливерпуля задача становится немного проще.
Мне кажется, тут дело не в сливе, у Пепа играл в Кубках смешанный состав, скорее, он просто хотел команду в тонусе подержать, а они после разгромов всяких команд из 3й лиги расслабились.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Klaus-S
   68 / 784
сегодня в 01:10
В любом случае удачи ему.
Тага Дага
Тага Дага ответил FERIS
   346 / 784
сегодня в 01:09
Ты где был когда Сити громил 6 матчей подряд всех,не пропустив ни одного мяча?Эх тыыыыыы...любитель пехуха....
Klaus-S
Klaus-S ответил Y.N.W.A.
   298 / 784
сегодня в 01:08
Оч надеюсь Ньюкасл останется в АПЛ. После фильма Гол особое отношение к этому клубу. Ну и конечно за Беню)
Бенитес, скорее всего, в конце сезона уйдёт из клуба.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил allemz
   68 / 784
сегодня в 01:08
Это же АПЛ, не равняй ее с лигой 1 или серией а, где победитель ясен после 5 тура. Тот же Сити не раз сокращал подобные разрывы. Так что все впереди.
Klaus-S
Klaus-S
   298 / 784
сегодня в 01:05
Не ожидал. После пропущенного гола на 1-й минуте в сердцах обозвал нехорошими словами игроков Ньюкасла. Но они просто молодцы.
Сити аукнулись кубковые игры. Не зря Клопп их слил.
У и как то слишком самоуверенно вели себя игроки МанСити во втором тайме.
Такое обычно наказывается.
Теперь у Ливерпуля задача становится немного проще.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил allemz
   8 / 784
сегодня в 01:05
Позор и стыд. Это не чемпионская игра, в этом сезоне титул не возьмем. МЛЯТЬ, ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОЛА БРОСИЛИ ИГРАТЬ, ЧЕМПИОНЫ ТАК НЕ ИГРАЮТ! Если с аутсайдерами теряем очки, значит еще не раз потеряем. В песду эту АПЛ... Арбитр клоун, лютое 12. Короче, не расстроюсь, если Ливерпуль возьмет АПЛ. Удачи мерсисайдцам.
Еще и Пелле отгреб по полной от буйных волков, не везет тебе сегодня. А волки впечатляют, один раз только меньше 3 голов забили за последние 5 матчей в АПЛ. Зверье настоящее.
azkan
azkan
   100 / 784
сегодня в 01:05
Беня красава! С победой! Не видел игру, смотрел как горел другой Манчестер, но не догорел))
Mangur
Mangur
   274 / 784
сегодня в 01:04
Жесть.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил allemz
   266 / 784
сегодня в 01:03
Спасибо
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   266 / 784
сегодня в 01:03
Беня красава
allemz
allemz
   25 / 784
сегодня в 01:01
Позор и стыд. Это не чемпионская игра, в этом сезоне титул не возьмем. МЛЯТЬ, ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОЛА БРОСИЛИ ИГРАТЬ, ЧЕМПИОНЫ ТАК НЕ ИГРАЮТ! Если с аутсайдерами теряем очки, значит еще не раз потеряем. В песду эту АПЛ...
Арбитр клоун, лютое 12.
Короче, не расстроюсь, если Ливерпуль возьмет АПЛ. Удачи мерсисайдцам.
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   182 / 784
сегодня в 01:01
Когда в 1 тайме у тебя тотальное преймущество нужно забивать и решать матч , особенно когда временами вледение мяча у вас 90%....
2йтайм Ньюкасл отыграл великолепно , парни бились как за Сталинград ...Рад за Бенитеса и ко, если этому тренеру дать полную свободу действий и хотя бы средненький бюджет то этот гений тащит ..
Матч стоивший Сити чемпионства !! Вангую!!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   68 / 784
сегодня в 01:01
Оч надеюсь Ньюкасл останется в АПЛ. После фильма Гол особое отношение к этому клубу. Ну и конечно за Беню)
Иван Пойлов
Иван Пойлов
   692 / 784
сегодня в 01:01
Сити ну как тебя назвать чтобы не обидеть.... забил на первой минуте и всё..... а это был у меня последний матч в пресе.... .укиииииииииииииииии!!!!!!
dzvinka
dzvinka
   62 / 784
сегодня в 00:59
Ньюкаслу как бы нужнее. Вообще не сомневаюсь что Ньюкасл останется в вышке - Беня из 77 и палок слепит 11 чучел которые все равно будут брать свои очки, в том числе против топ команд лиги, это не днищенский моур, которому надо 500 лямов чтобы бороться за вывод команды в шип.
spartach091
spartach091
   54 / 784
сегодня в 00:59
Мешок сити получил по щам😂😂😂

Беня красава, натянул каталонского физрука
FERIS
FERIS
   89 / 784
сегодня в 00:59
Ахахаха!
Физрук-Пепка опять жидко обделался)
Барсучата в трауре)
Ньюкасл с волевой победой!
Martini_1987
Martini_1987
   183 / 784
сегодня в 00:59
ахах, заготовочка от соккера была весьма поспешной: "Манчестер Сити победил Ньюкасл"))
Сантус
Сантус
   76 / 784
сегодня в 00:58
Таки да,МЮ спасся,Сити влетел)
Magpies
Magpies
   559 / 784
сегодня в 00:58
Все трясется внутри, не ожидал конечно победу.
вхсо 111
вхсо 111
   226 / 784
сегодня в 00:58
С победой Ньюкасл! неожидал)
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