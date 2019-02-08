Кейруш: «Не могу гарантировать, что Колумбия выиграет Кубок Америки»

Новый главный тренер сборной Колумбии Карлуш Кейруш поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Америки-2019.

Я не могу гарантировать, что Колумбия выиграет Кубок Америки. Но я могу заверить, что мы сделаем так, чтобы эта команда забралась максимально высоко.

Однако все хотят одного и того же – победы. Так что добиться её будет тяжело.

В футболе всегда нужно стараться победить, это простая игра. Если нужно будет сделать это в стиле рок-н-ролл, мы это сделаем, если же в стиле самбы – мы также сделаем это.

Пекерман оставил фантастическое наследие. Это большая честь для меня, и я очень благодарен Футбольной федерации Колумбии за то, что меня пригласили.