Дини – фанатам «Уотфорда»: «Дайте нам самим выбить д***мо из „Эвертона“»

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини в преддверии матча 26-го тура АПЛ с «Эвертоном» призвал фанатов «шершней» не травить бывшего наставника команды Марку Силву, который сейчас тренирует «ирисок».

Мы бы предпочли, чтобы фанаты оставили Марку Силву в покое, иначе это будет только мотивировать соперников. Оставьте его в покое, дайте нам самим выбить из них д***мо.

Люди, которые работают в «Эвертоне», потрясающи. Но не тренер.