Кейруш: «Игрок калибра Хамеса должен получать как можно больше практики»

Новый главный тренер сборной Колумбии Карлуш Кейруш признался, что его беспокоит количество игрового времени, которое получает в «Баварии» колумбийский полузащитник Хамес Родригес.
Мне нужно поговорить с Хамесом. Футболисту его калибра необходимо получать как можно больше игрового времени. Это очень важно.
Но когда у игроков есть возможность выступать за «Реал», «Манчестер Юнайтед» или «Баварию», иногда приходится идти на жертвы.
Недавно стало известно о том, что мюнхенский клуб назначил Хамесу специальную диету.
Обращаюсь к руководству Soccer'а:
позавчера - 06.02.2019 - скончался Руди Ассауэр - бывший футболист и футбольный менеджер, сделавший в свое время немало для немецкого футбола (в частности, для Шальке 04). Соболезнования выразили даже из BVB (правда, он за них играл по молодости). Такое далекое от футбола издание, как Forbes, выпустило статью об Ассауэре буквально на следующий день после печального известия (www_forbes_com/sites/manuelveth/2019/02/07/rudi-assauer-and-the-making-of-the-modern-bundesliga-manager/4a6c6cfc2626). А вам - футбольному ресурсу - хоть бы хны?!
Жаль, не ценят здесь немецкий футбол.
Обращаюсь к руководству Soccer'а:
позавчера - 06.02.2019 - скончался Руди Ассауэр - бывший футболист и футбольный менеджер, сделавший в свое время немало для немецкого футбола (в частности, для Шальке 04). Соболезнования выразили даже из BVB (правда, он за них играл по молодости). Такое далекое от футбола издание, как Forbes, выпустило статью об Ассауэре буквально на следующий день после печального известия (www_forbes_com/sites/manuelveth/2019/02/07/rudi-assauer-and-the-making-of-the-modern-bundesliga-manager/4a6c6cfc2626). А вам - футбольному ресурсу - хоть бы хны?!
Жаль, не ценят здесь немецкий футбол.