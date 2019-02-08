Кейруш: «Игрок калибра Хамеса должен получать как можно больше практики»

Новый главный тренер сборной Колумбии Карлуш Кейруш признался, что его беспокоит количество игрового времени, которое получает в «Баварии» колумбийский полузащитник Хамес Родригес.

Мне нужно поговорить с Хамесом. Футболисту его калибра необходимо получать как можно больше игрового времени. Это очень важно.

Но когда у игроков есть возможность выступать за «Реал», «Манчестер Юнайтед» или «Баварию», иногда приходится идти на жертвы.