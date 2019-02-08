Раньери: «Марсьяль просто превосходно играл во Франции»

Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери в преддверии матча 26-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о нападающем МЮ Антони Марсьяле, вместе с которым он работал в «Монако».

Мы подписали Марсьяля [в «Монако»] за 5 млн фунтов, и это была хорошая сделка. Он был просто превосходен. Я смотрел за ним, когда мы играли против «Лиона», и был впечатлён увиденным. Когда у нас появилась возможность его купить, я сказал: «Надо брать этого парня, потому что, на мой взгляд, его может ждать большое будущее». Он переехал в Манчестер, и это здорово для него.