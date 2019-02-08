Марселино: «„Валенсия“ заслуживала лучшего результата в матче с „Бетисом“»

Главный тренер «Валенсии» Марселино подвёл итоги первого выездного матча с «Бетисом» в полуфинале Кубка Испании (2:2).

Футбол – необъяснимая штука. Было несправедливо проигрывать со счётом 0:2, пропустив голы со стандартов и создав больше голевых моментов. Команда сделала достаточно в эти первые 55 минут, чтобы не уступать сопернику в два мяча, но не опустила голову, когда это случилось.

Мы забили дважды, попали в штангу, а у соперника не было ни единого голевого момента. Результат справедлив, поскольку мы проигрывали 0:2, но чтобы быть максимально объективным, я скажу, что командой, которая наиграла на победу больше, была «Валенсия». Мы должны были уехать отсюда с лучшим результатом.

Но мы не должны совершать ошибку, считая себя фаворитами поединка. Нам следует думать, что предстоящие 90 минут на «Месталье» будут очень трудными для обеих команд. «Бетис» побеждал на «Камп Ноу» и «Бернабеу», и, хоть у нас есть преимущество, мы ещё не в финале.