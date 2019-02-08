Бернарду Силва: «„Сити“ уже начал думать, что проиграл чемпионскую гонку»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что несколько туров назад «горожане» считали, что уже не догонят «Ливерпуль». Сейчас «Сити» опережает «красных» по дополнительным показателям, но у мерсисайдцев есть матч в запасе.

Нам было очень тяжело после поражения от «Ньюкасла». Мы были очень расстроены. Больше, чем кто-либо другой. Игроки, персонал клуба – мы все были подавлены, потому что мы все считали, что проиграли чемпионскую гонку после этого матча.

К счастью, «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лестером», и это придало нам немного надежды. Затем была ещё одна ничья с «Вест Хэмом», и стало понятно, что гонка продолжается.

С точки зрения психологии это придало нам большой импульс. Мы постараемся и дальше делать свою работу, и не расслабляться, как в том матче с «Ньюкаслом».